黑手黨題材對觀眾來說堪稱耳熟能詳，《教父》（The Godfather）系列更是永恒經典，這類題材在意大利電影中當然從不缺席，近年更玩得出神入化，強勢攻陷Netflix。

《血色羅馬》（Suburra）政商勾結

由暢銷小說改編的《血色羅馬》在2015年推出電影版，由Stefano Sollima執導。故事描述黑手黨老江湖聯合各大幫派發展地產，更勾結政客企圖改變土地用途法案，甚至設計讓國會議員當他們的棋子。劇情越描越黑，揭出教廷竟然是幕後財主。電影擺明車馬諷刺意大利官商政教勾結亂象，劇集版在2017年登陸Netflix， 腥風血雨中繼續鞭撻社會亂象。

《Gomorrah》康城奪獎

2008年電影，和《血色羅馬》（Suburra）一樣由小說改編。電影由馬太格朗尼（Matteo Garrone）執導，片名《Gomorrah》其實是《聖經》中的罪惡城，用來借喻意大利拿玻里一帶被黑手黨勢力操控的城鎮。劇情以五段故事線互相交織，人物包括為黑幫送貨的13歲少年、在有毒廢物處理公司工作的青年、製造冒牌時裝的裁縫、四處收保護費的退休男人，以及兩個終日沉迷幻想當黑手黨的少年，整理出邊緣社群的日常風景。電影更獲康城影展評審團大獎。

《槍聲夢裏人》（Love and Bullets）怪雞荒誕

2017年由Manetti Brothers執導的短片極盡瘋狂cult之能事，黑手黨頭目Vincenzo妻子為免丈夫被尋仇，決定找人殺掉和丈夫樣貌相似的替死鬼，並謊稱Vincenzo已死，掩人耳目。她更一不做二不休，索性舉行「喪禮」來場大龍鳳，怎料完美佈局卻被醫院護士踢爆，Vincenzo指派殺手滅口，殺手卻與護士上演一段華麗邂逅，更發現原來彼此就是兒時失散的青梅竹馬好友。全片怪雞離奇，眾人廝殺混戰途中更會突然載歌載舞，玩味極濃，更顛覆了傳統黑手黨電影的設定。