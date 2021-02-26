Steven自前年宣佈與雯雯雙喜臨門後，即被多位舊愛連環數臭他疑一腳踏六船，並因欠債及負面新聞，連累跟BOYZ拍檔Kenny的紅館騷幾乎難產，因而被網民封為「新一代世紀賤男」。

2019年7月 瞞女友娶粉絲

Steven突宣佈與粉絲雯雯奉子成婚，令跟他拍拖三年的舞台劇演員女友梁皓恩（April）深受打擊，April更一度留言萌尋死念頭︰「醫院見！」

2019年7月 遭控腳踏六船

Steven遭「正印」April狂轟後，引發其他情人大控訴，原來他最高峯曾一腳踏六船，除莊端兒、台灣富家女Doris、April外，另三女友Moon、C小姐及S小姐更一同受訪，爆他同時媾三女兼借錢不還（圖）。Steven又被指是「軟飯王」，曾寄居莊端兒家並攤大手板攞錢。

2019年7月 急撲水還女債

有指Steven找BOYZ拍檔Kenny及Yumiko急借10萬港元償還媾女債，兩舊愛C小姐及S小姐其後承認Steven已經還錢及道歉，Steven並首度就事件認錯。

2019年9月 累Kenny單飛開騷

原本Steven和Kenny組成的BOYZ攝期頂替因安心事件取消紅館個唱的許志安開騷，但Steven忽然宣佈結婚，更於凌晨自行離開拍攝海報的大隊後人間蒸發，演唱會本要擱置，慶幸Kenny最後成功單拖開騷。

2019年9月 黑面註冊捱轟

雯雯連月來不時在社交網貼父子相，為Steven塑造好爸爸形象，又撰長文兼上載註冊結婚的照片，自爆當日毫無笑容，因收到不少陌生人侮辱她的訊息，更有人留言恐嚇她。

2021年1月 Naomi公開追數

雯雯在Ig出post公審老公拒絕幫手搬電器，令𡃁模Naomi寸爆他們有錢聘工人兼買新電器，卻不肯還錢，而Naomi卻因疫情停業。