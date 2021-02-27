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張致恒（Steven）身為兩子之父，上月被踢爆欠落一身債，他曾向好友承諾一搵到工賺到錢，便會悉數歸還債項，可是日前Steven卻被揭在其元朗村屋住所外，貼滿「還錢」街招，連信箱亦塞滿追債信件，而Steven一家早已人去樓空，連電話亦cut埋，疑似走佬避債。

Steven「深潛」兩日後，今日終於被扯返上水面，據《壹週刊》報道，日前有讀者報料指Steven一家已從元朗村屋秘密搬到石崗居住，新居更是新型村屋，Steven所租的地下一層，除了屋內有靚裝修，還有一個數百呎的大花園，足夠兩大兩小再加3隻狗居住。Steven的新居租金亦要萬多元，以兩按一上期再加搬屋及傢私雜費，隨時10萬走唔甩，債主一籮的Steven，果然財來自有方。

同時，據《壹週刊》報導，在周四（25日）當日，目睹Steven和太太帶着兩個囝囝到市中心shopping，雖然路口有巴士和專線小巴，交通算方便，不過帶着兩幼子的Steven似乎嫌搭巴士麻煩，索性直接跳上的士。到達後，Steven兩公婆便和囝囝到玩具店購物，早前還透露小朋友玩具大部份是朋友和婆婆送的Steven，當日即使囝囝冇扭計，但仍豪氣地一手拎起一部價值169元的玩具車走去收銀處埋單。

飼養鸚鵡 烏龜 3隻狗

買完玩具後，兩公婆在附近四處逛，並走入寵物店買東西給3隻狗，然後又到水族店購物，早前Steven指老婆雯雯養了3隻小狗達5年以上，不可以就此棄養，無奈之下才租住村屋，而不能返回父母位於觀塘的屋邨居住，可是，報導指兩公婆原來近年又開始飼養鸚鵡和烏龜等小動物，雖然飼料並不算昂貴，但若然小動物生病要看獸醫，相信會是一筆龐大使費。而當日Steven一家人在元朗逛了兩個多小時，買滿一架購物車才乘的士回家。

爭落一身債的Steven，有能力搬靚屋卻冇能力還債，本身是Steven中學同學，亦是債主之一的Naomi（馮鎵瀠）接受訪問時坦言很嬲，更認為Steven根本扮窮走數，並指當初讀書時的Steven早已變質，變成一個人品極差的人。

身為Steven債主之一的Bob今日回覆傳媒說：「哈哈，咁正？我相信佢有能力嘅時候會努力償還債務，我唔會特別再追佢。」《蘋果》今往Steven新居找他，拍門卻沒有人應門，及後見工人姐姐推着鳥籠返回屋內。

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