【BVLGARI Serpenti x Dom Pérignon Rosé】

為迎合追求新鮮與獨特的時尚圈，差不多每月都有新的聯名合作新登場，而品牌的聯乘也不再受界別的框框所限制，因此有更多令人意不到的的誇界合作。

意大利高級珠寶品牌BVLGARI近年明顯注入不少新元素，去年除了與AMBUSH推出聯乘系列，更找來BLACKPINK 成員LISA 出任全球代言人，讓不少年輕人為之興奮。近日，品牌帶來最新的限量版聯乘作品，與頂級香檳品牌Dom Pérignon合作，推出BVLGARI Serpenti x Dom Pérignon Rosé。

限量版木箱可見到特製的內部，以 BVLGARI 標誌性橘黃色及深紫紅色縫製，每套作品均包含 Serpenti 頸鏈及 3 瓶 1.5 公升裝 Dom Pérignon x BVLGARI Limited Edition Vintage Rosé 2004 ，瓶身也特別均鐫刻蛇鱗圖案及換上玫瑰金標籤作為呼應。而這次的聯乘，可謂是超奢華限量版，因為只此 4 套，2021年起於倫敦、米蘭及東京承訂後製作，絕對是「有錢都未必買得到」。

【Coach x Sephora限量版彩妝】

另一邊廂，彩妝市場龐大，而且Z世代在奢侈品消費中已經占到越來越大的比重，為了吸引更多年輕消費者，品牌都喜歡借推出限量系列，提高話題與吸引度。

Coach近日與Sephora合作推出限量版Capsule Collection，產品都飾有Coach標誌性的Sculpted C 標誌、玫瑰花，以及品牌過用服裝和配飾上的元素，包括恐龍Rexy眼影組合及Sharky眼影組合；一套五支、放在閃閃發光的架子上的玫瑰花化妝掃套裝；具有四種光澤度的Tea Rose唇膏套裝等。產品零售價為16至68美元不等，可愛的設計與包裝，加上親民的價格，打正旗號主打Z世代的年輕市場。

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