新增內容

現年70歲藝人吳孟達早前證實患上肝癌，有消息指吳孟達前晚已轉入ICU，情況危殆，醫生已通知達哥的家人到醫院見他最後一面，好友田啟文、艾威等正趕往醫院。今午1時許，艾威抵達沙田仁安醫院，問是否探望達哥，他說：「係，佢喺ICU。」是否見最後一面？他點頭說：「係。」便匆匆上病房。

達哥母親趕赴醫院

田啟文今日接受《蘋果》電話訪問，透露已跟吳孟達家人商討處理身後事，他說：「佢依家已經冇乜反應，醫院call晒屋企人，佢現在進入一個彌留狀態，好多情況都未知，屋企人已經亂晒籠，我都同佢企屋人夾緊，現在趕去醫院。」有沒有通知圈中朋友見達哥最後一面？他說：「我冇通知，驚搞到好亂，我都冇晒反應，唔想搞到場面好失控。現在大家都有晒心理準備，佢屋企人當然唔開心，達哥媽媽都專登返嚟去醫院睇佢，所有屋企人好傷心，喺佢身邊陪住佢。」

吳孟達在約兩個月前已完成切除手術，並進行化療，但近日情況轉差，要每隔4小時打一次嗎啡止痛，但已起不到作用，要將檸檬放上手不時「舐一舐」，以刺激口腔分泌口水。達哥不停向來探望的好朋友講：「好痛、好辛苦」。吳孟達在7年前曾因為心臟衰竭送入醫院深切治療部搶救，其後康復出院。走出鬼門關的達哥，最近卻在為內地電影《少林寺之得寶傳奇》拍攝海報時，突然感到心臟不適，用手按着心口，痛苦得臉容扭曲。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！