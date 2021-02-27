現年48歲的前globe主音KEIKO，與62歲過氣音樂教父小室哲哉昨日宣佈正式離婚，19年的夫妻關係終於結束。

小室在2018年初被爆搭上靚女護士，婚外情曝光後，小室翌年向東京法院提出離婚申請，拖拉多時的離婚問題才告成立。KEIKO於2011年10月在家中因蜘蛛網膜下腔出血病倒，導致記憶力下降、影響說話發聲能力等後遺症，目前已淡出歌壇。小室爆出不倫醜聞後，舉行記者會宣佈引退，又表示長年照顧生病的KEIKO身心俱疲，直指KEIKO病後只得小學四年級的程度，事後卻遭KEIKO的親人怒轟講大話，反指小室根本沒有親自照顧過妻子。

小室與KEIKO分居兩年，在記者會之後從未到KEIKO位於九州大分縣娘家探望，彼此在沒有見面下完成離婚的法律程序。KEIKO昨日公開親筆信感謝各界關心其病情，透露現時身體狀况良好，今後會好好照顧自己，以行動證明自己非小學程度，明摑前夫一巴。消息又指，KEIKO可獲得小室的財產分配，使雙方拉鋸三年的離婚訴訟才肯妥協。

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