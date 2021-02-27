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金球獎嘉賓陣容鼎盛 羅娜丹 莎瑪希恩輪流登場

更新時間 (HKT): 2021.02.27 12:59
金球獎公佈羅娜丹（左）、莎瑪希恩（右）、珍美李寇蒂絲（上圓圖）和Angela Bassett（下圓圖）將擔任嘉賓。

第78屆金球獎（Golden Globes）將於美國時間明日舉行，天娜菲（Tina Fey）與愛美寶娜（Amy Poehler）將回歸擔任大會主持。荷李活外國記者協會前日繼續公佈嘉賓名單，當中包括《黑豹》（Black Panther）女星Angela Bassett、《侏羅紀公園》（Jurassic Park）女星羅娜丹（Laura Dern）、墨西哥女星莎瑪希恩（Salma Hayek）和珍美李寇蒂絲（Jamie Lee Curtis），陣容相當鼎盛。

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今屆金球獎受到武漢肺炎疫情影響，押後接近兩個月，頒獎禮更會首次在紐約和加州兩地舉行，方便來賓出席盛會。主辦單位早前已陸續公佈其他嘉賓陣容，包括安東尼安德遜（Anthony Anderson）、Awkwafina、米高德格拉斯（Michael Douglas）、布斯達拉斯侯活（Bryce Dallas Howard）、「小丑」祖昆馮力士（Joaquin Phoenix）和「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）等。

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