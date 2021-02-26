現實版「灰姑娘」郭嘉文（Karmen）月初忽然在IG放負，惹來情變風波，李澤楷（小小超）親自回應指Karmen因為有兩個好友離世才一時感觸，可見他洞悉女友一切近況，分手傳聞不攻自破。回想10年前的今日，「分手」兩個字就落在小小超和梁洛施身上，由「百呎（尺）竿頭，更進一步」為二人開場，發表了轟動聲明。
奉子未成婚 多年來無名無份 梁洛施大感沮喪
當年今日，2014年2月27日，《蘋果日報》C1頭條報道，被喻為港版灰姑娘的梁洛施宣佈與李澤楷分手，消息轟動全城。聲明簡短而震撼：「新的一年開始，我祝各位百呎（尺）竿頭，更進一步。踏入2011年，我本人亦走進人生的一個新階段。我和李澤楷先生分手了。」其實二人短短三年多關係一直是街談巷議的話題，首先李澤楷比梁洛施年長一倍，即使育有三子卻未能成婚，得不到應有名份的梁洛施大感沮喪。加上小小超不想她復出娛樂圈拍戲，兩人想法各走極端，經過深思熟慮後認為協議分手是一個維持友好關係的最佳方法。然而當年有傳梁洛施被拒李家大宅門外另有原因，究竟破裂導火線是甚麼？即睇：蘋果寶庫 | 李澤楷 梁洛施 分手
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