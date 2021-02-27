藝人余慕蓮（魚毛）去年年底因肺纖維化而入ICU接受治療，情況一度危殆，幸最終大步檻過，留院3個多月後，病情開始有好轉，早前獲醫生批准轉往九龍醫院療養，令關心她的人放下心頭大石。可是，今日卻有消息指魚毛情況再度轉差，並需入住伊利沙伯醫院，今日《蘋果》致電魚毛好友林建明，她回覆指剛和魚毛聯絡，林建明指入伊利沙伯醫院接受治療是魚毛要求的，並非病況轉差，而是覺得自己未好，想入伊利沙伯接受專門治療，林建明說：「大家唔使擔心，魚毛唔係差唔係危急，我今日打畀佢，佢話係入咗QE，因為覺得九龍醫院屬療養性質，佢入QE只係想有更好嘅專科治療。」

現年83歲的資深藝人魚毛，去年11月因肺纖維化入ICU，有傳她患罕見血癌，由於細菌入肺，魚毛要插喉助呼吸，幸經醫生搶救後已好轉，早前並轉往九龍醫院醫治，日前她接受車淑梅電話訪問報平安，當時她聲音顯得有點沙啞，指自己已拔喉，但未能進食，長期瞓床令背脊都損了，她期望能快些出院。

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