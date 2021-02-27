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吳孟達近日的肝癌情況今日急轉直下，家人都通知圈中好友及至親前來探望，達哥已進入彌留狀，田啟文（田雞）在醫院探望完到樓下接受傳媒訪問，他說：「而家達哥係彌留緊，計醫生講，應該仲有幾個鐘頭就會走。」問到太太及子女是否正在身邊陪伴？田雞續說：「佢太太同仔女、屋企人都喺度。」據悉達哥的昔日最佳拍檔周星馳亦一直非常關心達哥情況。田雞於下午5時16分證實，達哥已因病去世，享年70歲。

達哥有沒有交下甚麼未了心願？田雞說：「達哥之前完全唔知自己情況咁嚴重嘅，所以係冇交帶過任何嘢，佢諗住會康復同出院，再同大家見面嘅。」田雞指達哥手頭的工作都已完成：「佢知自己身體有事，完全停晒手上所有工作。」家人是否接受到達哥將要離開？田雞說：「我唔方便代表人哋屋企人去答呢個問題，相信冇一個人願意接受自己親人離開，仲要咁突然，我都覺得突然，咁耐落嚟，我自己希望佢會好番，始終都要面對現實，去到咁環境，只可以接受。」

此外，田雞謂有通知周星馳（星爺）：「周生係知道，佢知道所有嘅嘢，全部每一個步驟，我有同佢講晒嘅，佢淨係問我而家嘅情況，頭先先知而家實際情況，正如我答大家佢仲有幾個鐘頭就會離開，啱啱同醫生傾完先知嘅事。」至於星爺可有托過他跟達哥轉說話，田雞說：「佢之前有講過有乜可以幫到手醫到佢嘅，估唔到病情變化咁快。」

網上流傳周星馳得悉昔日好友逝世消息，表示「吳孟達的病情來得快，走得急。他是我那麼多年的搭檔和老友，現在我還無法接受。」《蘋果》曾多次致電周星馳，可惜對方一直未有接聽電話，後來更轉為關機狀態。

田雞表示今早開始陸陸續續有不同好友來見達哥最後一面，有些已走，有些仍在病房。田雞又說：「我認為而家再聯絡周星馳作用不大，周星馳姐姐有代表來看過，大家不應老是有甚麼事情都拉周星馳講，我唔希望大家焦點放錯位置。」

田雞已跟達哥家人討論後事，他說：「我哋有初步傾過吓，我會全權代表做呢件事，圈內人邊個願意幫手都得，香港會搞追思會。」田雞指達哥的經濟上沒有問題，他近年有儲蓄，其家人都不覺經濟上特別有問題。

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