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主演韓國人氣劇《愛的迫降》的玄彬及孫藝珍被爆假劇真做，今年元旦日拍得約會照後，兩人大方認戀，外界及fans都睇好兩人會結婚。

玄彬及孫藝珍愛情、事業兩得意，之前以情侶檔擔任菲律賓的電訊公司任代言人，電訊公司於情人節公開首個廣告後，今日公開了第二個廣告，兩人繼續奉旨晒恩愛，不時甜笑對望，玄彬望住女友的眼神更充滿愛意，最後玄彬用英文問道：「Is this finally real?（這最終是真的嗎？）」孫藝珍則表示：「 It is...now（就是現在）」認真Sweet到漏。

孔孝真送畫像

另外，孫藝珍今日再度更新IG，公開對鏡的靚靚自拍照，似乎又要為代言品牌開工，其演藝圈好友李敏貞都留言大讚她靚女。除了晒開工照，孫藝珍再上載一張公仔圖像的相片，並標籤了女星孔孝真，估計是孔孝真畫的圖畫，她更留言表示：「你從哪裏弄來的？這麼可愛、又像你的東西。Thank you！話說回來，今天天氣太好了，️希望大家度過幸福的周六。」

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