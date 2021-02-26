韓國演藝圈連環爆出韓星涉及校園暴力的爭議，事件亦反映韓國的社會問題，事實上校園暴力在韓國有漸趨嚴重的傾向，當中事件由韓國階級觀念重，以及相關教育不足所導致，從韓國自殺風氣盛行就可見一斑，韓國人長期都處於壓力狀態，卻沒有渠道宣洩，最終「屈埋屈埋」而走上絕路。

中學生墮樓身亡

雖然世界各地一直存在校園暴力的問題，但韓國因為演藝圈連環爆出多位韓星涉及暴力事件，令各界十分關注當地的校園暴力問題，當中最令人印象深刻的是2017年釜山高中女生被欺凌事件，以及大前年14歲仁川中學生墜樓事件。2017年釜山高中女生被欺凌事件震撼全城，受害者屬一名高中女生，而4名加害者本身與受害者並不認識，但因為受害者接了其中一名加害者男朋友的電話，令到加害者不滿而先後遭其兩次暴打，最後一次的施暴更打到受害者滿身鮮血，受害者更被迫下跪求饒兼被拍下片段。至於大前年發生的14歲中學生墮樓事件，4名加害者之一當日打電話給受害者，辱罵受害者的父親「樣衰」，緊接就以歸還電子煙為由騙受害人出來，受害人在天台慘遭暴打逾一小時後，最終墮樓身亡。

學生危機意識低

兩宗欺凌事件發生後，雖然當局加強了校園暴力的刑罰，但暴力事件依舊發生。根據韓媒分析，學生對校園暴力的不安感和危機意識非常低，同時學校暴力主要是源於加害學生的性格問題，而加害者的家庭亦是原因之一。分析指要預防學校暴力，要對加害者及受害者進行徹底教育，亦要善用仲裁程序，努力提供對家庭教育的訓練和福利支援等。

半數學生拒上學

至於為何在韓國學校暴力未有減少，專家就指因為大眾都迴避這個現象，加上學校不合作，令問題越來越嚴重。當中迴避犯罪申報的學校導致有逾百萬名學生受欺凌而一直未有人理會，分析指有30.9%的學生表示因為過於痛苦而想過自殺，有52.1%的學生表示有拒絕上學的衝動。而有57.5%的人表示，自己因為無法向任何人求助，只能獨自忍受。而且不少受害者不願意舉報是因為擔心之後會遭到報復，令欺凌情況更加嚴重，所以加劇受害者拒絕舉報的現象。

而且學校方面不冷不熱的態度亦對受害人施加第二次傷害，學校有時為免事件鬧大而採取息事寧人的態度，反而令到事件進一步惡化。對發生暴力事件的事實也置之不理，只慫恿雙方達成協議，或以證據不足為由急於平息事件等軟弱的應對，令到校園暴力沒有改善。

政策支援不足

每當校園暴力成為社會問題時，政府都會發表根除校園暴力的對策，但這些對策大部份都是權宜之計，後續措施和支援都不足，然後校園暴力又再次發生。而各部門之間不合作亦令校園暴力加劇，分析指：「家庭、學校、國家的關心不足和不合作，是10多歲青少年犯罪化的一個重要原因。在家庭中，父母們只注重生計，對青少年的學校生活、朋友關係等都不太在意，學校也因為考試為主的教育而忽視人性教育、心理教育，導致心理扭曲的青少年將暴力美化等。如果發生暴力事件，學校的名譽、指導教師都會受到不利影響，因此急於隱瞞真相也是原因之一。」

網民誣衊藝人

同時有人指出，對於藝人是否有涉及校園暴力亦很難提出證據，而且藝人所屬的事務所一開始即否認嫌疑，令事件更加難以確認。而即使接到相關受害者的控訴，實際調查的可能性也很低。關於校園暴力可以適用的「威脅罪」刑罰的公訴期時效為3年，暴行罪和侮辱罪為5年，特殊傷害罪為10年，超過公訴時效的事件將以「沒有公訴權」處理，因此藝人發生在學生時期的暴力事件，估計已超出公訴期，更令受害者不能得到調查機關的幫助。不過事實上亦有不少網民在網上胡亂發文、偽造虛假資料來誣衊藝人，即使證明藝人沒有涉及暴力事件，但事件已令到藝人的形象受損。

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