吳孟達與周星馳（星爺），一對昔日的黃金拍檔，曾拍下多部影響深遠的喜劇電影，一直合作無間，從相知融洽到上契，最終...老死不相往來收場。不過達哥患病期間，星爺第一時間致電關心，這個舉動相信能夠打破雙方多年隔閡。田啟文（田雞）日前證實曾和星爺通過電話，他說：「星爺之前係有打畀我問吓達哥近況，關心吓佢，睇吓有冇嘢幫到手。」田雞亦表示未有聽過達哥在經濟上出現任何問題，又指星爺一向很關心身邊朋友，只是平時為人習慣低調。

兩人早在TVB年代是何文田街坊，導演李力持住在紅磡山谷道，三人經常約在培正道一間茶餐廳打躉，私交甚篤。到1989年播出的電視劇《蓋世豪俠》、《他來自江湖》大受歡迎，開啟了情同父子的合作關係，更一度玩笑式上契，年長9歲的吳孟達是契仔，周星馳反而當上契爺。

憑藉電視劇而人氣急升，隨即轉戰電影圈，1990年首次合作電影《賭聖》後，一口氣合演了《江湖最後的一個大佬》、《龍鳳茶樓》、《賭俠》、《賭聖延續篇：賭霸》、《新精武門1991》、《逃學威龍》、《逃學威龍2》、《整蠱專家》、《賭俠2之上海灘賭聖》、《鹿鼎記》、《武狀元蘇乞兒》、《濟公》、《破壞之王》、《九品芝麻官》、《西遊記》系列、《百變星君》、《食神》、《行運一條龍》、《喜劇之王》等多部賣座電影，直至2001年的《少林足球》後，兩人就再沒合作。

星爺在2004年拍攝《功夫》時，開始傳出兩人有心病，有說起因是達哥沒檔期拍《功夫》，後來達哥解釋是因沙士爆發令電影延期，撞正電視劇檔期才未能演出，那年雙方還有聯絡，後來星爺再邀他演出《美人魚》，達哥卻因身體不適婉拒合作，直至前年他接受大陸媒體訪問，才揭開與星爺之間的微妙關係，他曾說：「現在感覺有一點老死不相往來那種感覺，當年我生病進醫院，他也有關心，《美人魚》也找我去拍，但是我那個時候，我身體還不行，我就拒絕了。然後我也在想，我相信他也在想，到底甚麼原因，讓我們互相沒有聯繫了。說真話，我的心不是這樣子，相識一場，緣份都不容易，太不容易。」

雖然達哥卻對彼此思想能否同步而存在懷疑，「他現在身份不一樣，他當老闆，財富也非常棒，快不快樂我不知道，思想上跟我還像以前這樣子同步嗎？也未必，我現在就是簡單的一個老頭子。」90年代達哥每部電影片酬50萬，但若拍住周星馳，就要加一倍到100萬，所以一直以來他依然對星爺心存感激，「一直都因為他，我現在還能有飯吃。因為他的光環或者說是我們合作的光環也好，沒有這些光環，我可能早就要被演藝圈淘汰了。」

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