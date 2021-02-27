周星馳（星爺）是吳孟達影視金牌拍檔，二人先後合作《他來自江湖》、《賭聖》、《破瓌之王》、《少林足球》等等影視經典作品，但自《少林足球》後二人反面收場，未有再合作。

達哥好友田啟文（田雞）今日向傳媒透露謂有通知星爺有關達哥情況：「周生係知道，佢知道所有嘅嘢，全部每一個步驟，我有同佢講晒嘅，佢淨係問我而家嘅情況，頭先先知而家實際情況，正如我答大家佢仲有幾個鐘頭就會離開，啱啱同醫生傾完先知嘅事。」之後田雞又說：「我認為而家再聯絡周星馳作用不大，周星馳姐姐有代表來看過，大家不應老是有甚麼事情都拉周星馳講，我唔希望大家焦點放錯位置。」

網上已火速流傳周星馳回應達哥死訊，據新浪娛樂今日報道，指星爺獲悉達哥死訊後第一時間回應：「已經得知這個消息，雖然這段時間一直在關注吳孟達的病情，多少會有一些心理準備，但還是非常難過悲痛，不捨得。吳孟達的病情來得快，走得急。他是我那麼多年的搭檔和老友，現在我還無法接受。」

雖然此回應已有不少香港與台灣傳媒轉載，但一直未有註明消息來源。而《蘋果》今日多次嘗試聯絡星爺及其助手，但對方一直未有接聽電話，之後更索性將手提電話關機。

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