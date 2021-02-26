湯怡和麥秋成上月公佈奉子成婚，一對新人昨日在陽明山莊舉行註冊儀式，在限聚令下只能分在五個宴會廳合共邀請80位賓客出席。兩人早上先穿上中式禮服及戴上透明口罩現身，新娘子手上有一對由老闆楊受成送出的超巨型龍鳳鈪，十分搶眼。一對新人企定定給傳媒拍照，麥秋成隔着透明口罩錫老婆兩次，之後登上勞斯萊斯花車行大運行足20分鐘。

「仔女冇所謂」

一對新人下午完成儀式後再現身接受訪問，湯怡換上白色晚裝戴着兩卡訂婚戒指及婚戒，兩人更脫下口罩咀嘴。現時懷孕約四個多月的湯怡表示預產期在7月，未有透露BB性別，她說：「仔女都冇所謂，但家人話我個肚比正常大，我哋想親自湊BB。」湯怡指爸爸為她戴上龍鳳鈪時轉了很多個圈，寓意她生很多仔女，而麥秋成則笑言想生五至六個。此外兩人在婚禮上向父母說出深情謝辭時亦感動落淚，他們更即場分享愛的宣言，湯怡肉麻地說：「開心佢出現喺我人生，我好似每日都發緊夢，佢好有耐性好包容我。」麥秋成則對老婆說：「我愛你一生一世。」今次出席賓客有限，麥秋成說：「我都只係請咗老師，打拼多年嘅dancers都冇請，暫時年尾先擺酒。」

Regen：利是任攞

新娘子好友張惠雅（Regen）擔任伴娘，她透露前晚只是跟新娘子食湯圓，沒有搞告別單身派對，而她大讚麥秋成包辦整個婚宴安排，不用湯怡操心。至於接新娘的過程，Regen透露：「我哋拎開門利是好順利，新郎準備咗一大袋畀我哋任攞，不過我哋未數，暫時唔知幾多錢。玩新郎都好鬆手，安排佢做啲人類唔可能做到嘅瑜伽動作。」

註冊儀式由崔建邦擔任司儀，出席賓客有郭富城、小美、楊受成及排舞師Sunny Wong等，城城受訪時說：「秋成幫過我做演唱會，之後做咗排舞師，睇住佢成長，我都好開心，我同湯怡喺電影上都有合作過，所以一定要嚟祝福佢哋。」城城透露向一對新人送上大利是，會否分享爸爸經？城城說：「今日佢哋一定會好忙，遲啲先傾，係開心嘅，當然都要錫老婆。」