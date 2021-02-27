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樂壇天后Lady Gaga的30歲家族好友Ryan Fischer大前晚為Gaga遛狗期間，被兩名劫匪開槍打傷，並擄走兩隻法國鬥牛犬Koji和Gustav，Gaga隨即懸紅50萬美元（約390萬港元）尋犬。槍擊事件曝光後，Gaga昨日在Twitter留言請求fans幫忙找尋愛犬下落，又大讚被槍傷的Ryan是英雄。

Lady Gaga昨日貼上Koji和Gustav的多張照片，並留言：「我心愛的Koji和Gustav兩晚前在荷李活被搶走。我很心痛，我會行善祈求我的家人會再次變得完整。如果牠們平安無事，我將支付50萬美元。如果你不知情地買了或者找到牠們，獎金都是一樣。我會繼續愛你Ryan Fischer，你冒着生命危險為我們的家族奮鬥，你是永遠的英雄。」Gaga的父親Joe Germanotta昨日再次向傳媒透露，Gaga於事發後一直與Ryan保持聯絡，又指他已經離開深切治療部。而Ryan的家人亦發聲明大讚Gaga在事後不停向Ryan表示關心。前日有報道指Gaga曾高調表態支持拜登，又在他的就職典禮上獻唱，可能因此而成為兇徒的犯案對象。

Gaga懸紅不久，洛杉磯警方於美國時間昨日表示，一名女子在大約下午6時已將Koji和Gustav安全帶到洛杉磯警署。Gaga的代表和探員亦先後抵達警署，證實狗仔身份。警方指該名女子表面上看來與搶劫案無關，暫未知道她從何處得到Gaga的愛犬。

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