明天32歲生日的楊穎（Angelababy），昨日趁着元宵提前跟粉絲慶祝生日，她古裝女扮男裝現身火鍋店，更罕有的帶同3歲多囝囝小海綿一齊來，但老公黃曉明卻冇影。Baby也有在微博貼相，但只是小海綿背着鏡頭吃湯圓的相片，未有正面示人。網民卻貼出生日會內熱鬧情況，壽星女Baby全程笑不攏嘴，非常風騷。Baby搞生日本來開開心心，但就有網民追問：「曉明呢?」也有網民贈興：「離婚了嗎?」原來網民期待黃曉明出場給Baby送驚喜，未知他天正日可會有行動？最經典莫過於Baby未答應結婚前，即2014年，黃曉明在港高調連人帶車給Baby送上價值200萬的林寶堅尼跑車，時這場真人騷一度成為佳話。

Baby近年屢傳婚變，日前又再有網民爆料指Baby新年期間帶着囝囝小海綿到三亞度假，Baby被爆跟內地鄧姓男星在三亞海棠灣衝浪，不過只是口頭爆料，卻未有偷拍照片。有網民發揮偵探精神追問可是曾跟Baby爆過緋聞的鄧倫，因為他剛好也在三亞過新年，但該位爆料網民並無再一進步回覆。

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