吳孟達於1974年入讀TVB第3期藝員培訓班，同期同學包括有周潤發、林嶺東等。吳孟達在班上名列前茅，畢業後亦順理成章加入TVB拍攝。吳孟達1979年憑劇集《楚留香》的角色胡鐵花紅透中港台三地，年少輕狂的他被名利沖昏頭腦，終日過着紙醉金迷的生活，結果因爛賭於1980年欠下30萬元街數。

走投無路的達哥向好友周潤發借錢，豈知對方竟答：「你自己解決。」吳孟達曾直言當時覺得周潤發很不夠朋友，非常恨對方，更一度萌生自殺念頭。所幸達哥在思考3天後痛定思痛，改過自新，專心工作，重新鑽研演技，結果花了3、4年時間終於把債務還清。

1989年達哥與周星馳合作電視劇《蓋世豪俠》、《他來自江湖》成為最佳拍檔，人氣再次急升，翌年電影《賭聖》大收成為「綠草王」，更憑《天若有情》獲香港金像獎最佳男配角獎，風頭一時無兩。

不過當發哥祝賀他獲獎時，達哥卻故意視而不見，直到後來有人告知達哥是周潤發推薦他演《天若有情》，達哥才與發哥冰釋前嫌，周潤發更表示：「如果當年借錢畀你，就係害咗你。因為你既唔會戒賭，亦唔會真正企返起身。」

多年後，達哥曾在訪問中說，幸好當時周潤發沒借錢給他，否則他會一直依賴別人，不會自我振作。

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