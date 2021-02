Marvel大作《永恆族》(The Eternals)計劃於今年11月上映,預告片和劇照尚未推出前,Twitter昨日就流出一張戲中演員的虛擬造型月曆照片,但卻不見主角安琪蓮娜祖莉(Angelina Jolie)的蹤影。

在造型照片中,九位演員包括Lia McHugh、Barry Keoghan、陳靜(Gemma Chan)、Brian Tyree Henry、理察麥登(Richard Madden)、Kumail Nanjiani、馬東石、莎瑪希恩(Salma Hayek)和Lauren Ridloff的虛擬造型一一曝光,但就未見傑夏寧頓(Kit Harington)和安琪蓮娜分別扮演的Dane Whitman和Thena。《永恆族》導演趙婷曾表示Marvel冒很大風險拍這部電影,對《永恆族》有很高的期望。此外,有網民分享《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)推出的Lego照片,劉思慕飾演的尚氣在包裝宣傳相中曝光,下面還有中國女星張夢兒和梁朝偉的模型版造型。

