Marvel大作《永恆族》（The Eternals）計劃於今年11月上映，預告片和劇照尚未推出前，Twitter昨日就流出一張戲中演員的虛擬造型月曆照片，但卻不見主角安琪蓮娜祖莉（Angelina Jolie）的蹤影。

在造型照片中，九位演員包括Lia McHugh、Barry Keoghan、陳靜（Gemma Chan）、Brian Tyree Henry、理察麥登（Richard Madden）、Kumail Nanjiani、馬東石、莎瑪希恩（Salma Hayek）和Lauren Ridloff的虛擬造型一一曝光，但就未見傑夏寧頓（Kit Harington）和安琪蓮娜分別扮演的Dane Whitman和Thena。《永恆族》導演趙婷曾表示Marvel冒很大風險拍這部電影，對《永恆族》有很高的期望。此外，有網民分享《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）推出的Lego照片，劉思慕飾演的尚氣在包裝宣傳相中曝光，下面還有中國女星張夢兒和梁朝偉的模型版造型。

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