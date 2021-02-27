人稱達哥的資深藝人吳孟達，今日因肝癌病離世，享年70歲。

被視為周星馳黃金拍檔的吳孟達，上周（20號）因患肝癌入院，有消息指達哥前晚已轉入ICU，情況危殆，達哥的媽媽、太太、子女、弟妹等摯親今早陸續到醫院，陪達哥走最後一段路。達哥好友田啟文（田雞）和艾威等今午亦有趕往醫院見達哥最後一面，田雞透露達哥今午已進入彌留狀態，而艾威探望完達哥後透露，達哥已經插喉，日前已開始注射嗎啡，今日再打了強心藥，但一直昏迷，他形容對方好似「瞓着覺」，延至今日下午5時16分不治。田雞於下午6時32分左右離開醫院，他表示吳太跟達哥的家人亦已離開，又透露還沒討論達哥的身後事：「等大家返屋企靜吓抖吓先，跟住先再睇下點安排身後事。」

喪禮未定日期

田雞在醫院向傳媒宣佈達哥死訊，他表示：「達哥啱啱已經係離開我哋喇，多謝大家有心。佢好安詳（離開），醫生之前一路畀啲藥佢都係舒服嘅，咁所以係安詳嘅，佢唔係嗎啡嗰種，但係瞓住覺嘅狀態走嘅。」

提到喪禮問題，田雞表示：「未傾，日子未定，今日係好突然嘅時間，完全冇諗過亦都冇安排過，有共識就係幫佢做個追思會，稍後有具體消息會再通知大家。」他表示會成立治喪委員會，但現階段未有事可公佈。

問到是否已通知星爺？田雞表示仍未，對於達哥離世前，有圈中人公佈他的死訊，田雞就指不知道他們到底有甚麼動機：「唔知佢哋消息來源，同點解要咁做，作為一個圈內人又好，一啲唔真實嘅事去發佈會影響屋企人，我覺得唔係幾好，所以我已經喺唔同渠道裏面澄清好多次，達哥係會走，但嗰一刻未走，但我唔知大家係咪好想達哥走要即刻寫，我已經講咗呢個係一個官方公佈，3、4分鐘前達哥離開咗我哋，其他人我唔知佢哋嘅動機同想做乜？為乜要咁做？只可以問返當時人。」田雞又透露達哥離開時很安詳：「佢瞓住覺走。」

對於有傳媒在醫院內偷影，田雞指對方只在走廊拍攝，但他亦希望大家在工作時也要尊重家屬：「我覺得每個人做嘢應該要尊重屋企人，唔好為咗新聞而令家屬唔舒服。」

與周潤發、盧海鵬為同期訓練班同學

達哥生於廈門，年幼時跟隨父母移居香港。喜歡看電影的他，在1973年22歲時投考無綫第3期藝員訓練班，與周潤發、盧海鵬同是訓練班同學，在訓練班時，因他表現出色獲導師讚賞，更以第五名的成績畢業，獲公司簽長約，從此踏上他的演藝路。入行之初，達哥拍攝多部《民間傳奇》，直至1979憑《楚留香》胡鐵花一角受人注目，可惜事業剛有起色，達哥卻沉迷於酒色財氣，曾因豪賭欠下30萬元賭債，幸得已故資深前輩關海山提點，從此修心養性，更令演技開竅。在梁朝偉主演的《新紮師兄》中，達哥演出脫胎換骨，而之後與周星馳合作的《蓋世豪俠》和《他來自江湖》，更令他與星爺成為好友，二人情同父子，合拍非常，之後更拍住檔轉戰電影圈，拍攝了《整蠱專家》、《賭聖》、《逃學威龍》、《九品芝麻官之白面包青天》、《濟公》、《破壞之王》和《少林足球》等一系列經典笑片，被視為影視黃金拍檔。

達哥縱橫演藝圈40多年，影視作品數以百計，是公認的演技派，曾多次獲提名金像獎、金馬獎，在1991年憑《天若有情》飾演太保，獲金像獎最佳男配角。

三段姻緣 育四女一子

達哥一生多情，有兩婚姻三個女人，首任妻子是圈外人麥莉莉，兩人識於微時，結婚時吳孟達才25歲，婚後兩人育有一對孖女；在婚期間曾兩度出軌，先與無綫藝人盧少慈因工作關係而日久生情，兩人同居多年並誕下一女。可是有老婆又有紅顏知己的達哥，在1993年拍電影《花田囍事》時，搭上大馬小姐侯珊燕，令首任妻子麥莉莉忍無可忍，最終在1994年離婚，結束18年婚姻。達哥於1996年與侯珊燕奉子成婚，婚後育有一子一女。

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