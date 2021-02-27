2003年創辦風車草劇團、現年45歲舞台劇「劇帝」梁祖堯(阿祖)，多年來跟不少藝人包括何韻詩、林一峰、王菀之等合作叫好又叫座的舞台劇。不過，去年梁祖堯與卓韻芝演出的《新聞小花的告白2白屋之夏》卻一波三折，多次因疫情延期之餘，11月公演中途慘被第四波疫情腰斬。梁祖堯為三月中風車草一連十五場的新劇《通菜街喪屍戰》接受《1圈圈星光背後》訪問，坦言新劇能否如期公演也是聽天尤命，「你睇疫情咁反覆，政府嘅防疫措施變化，而措拖係咪有成效，根本冇得估，無法自己掌握只能繼續積極綵排。」

對於上次大批風車草劇迷買了飛，卻未能欣賞《新聞小花》，問阿祖今次為何不重演該劇，他坦言與香港已實施「國安法」有關，他說：「首先籌備一齣劇要一年，去年演《新聞小花》前，新劇已埋好班定咗期；其次《新聞小花》延期後，當中好多人都有其他工作安排；仲有當中內容太敏感，坦白講係冇機會重做，因為創作呢個劇之前，國安法仲未過，當時我哋認為仍有空間反映社會唔同聲音或我哋認為對嘅事，但國安法過咗之後，幾時踩到條紅線，冇人知！冇人想坐監，為咗保障每一個創作單位嘅安全，亦唔會硬闖呢條紅線，亦唔會出該劇嘅影像產品同將演出放上網。」

觀眾秒殺最後一場門票

去年《新聞小花》被腰斬死線前，風車草加開周二日場，劇迷即時蜂擁秒殺門票，阿祖透露劇團台前幕後都被支持者感動爆喊，「當日係工作日、臨急全場要劃一票價、買票嘅人唔知自己坐喺邊，但第二日早上七點已有人排隊，好多人係射波請假嚟撐我哋。演員同幕後團隊都好感動，一來覺得香港人犀利，要支持一件事會搏老命；二來，大家以為香港人對社會關心係冷卻咗，但亦證明需要幫手時，香港人會行返出嚟。當日完騷，大家都喊到痴線，謝幕全場觀眾站立十分鐘固然令我哋喊，入到後台，每一個人都繼續爆喊，我們做舞台咁多年從未如此感動過。」

放棄移民留守香港

近兩年，社會急劇變化令香港再掀移民潮，阿祖不諱言從前也曾計劃過移民日本或台灣等地，但經歷過去兩三年，他反而打消移民念頭，決心留守香港。他說：「之前一直想移民京都或高雄等二線城巿，因為由細到大，我唔覺得香港關我事，九七年我入演藝，只知香港人等於搵錢，但過去數年，再加上去年去咗耕田，就發覺原來對呢片土地有連繫，只要大家肯食香港種出嚟嘅農作物，就可以保護呢啲田地。每個人嘅細微選擇，都可以改變社會，咁我就決定唔會走！」

至於新法例實施後，有否擔心舞台劇像電影圈般創作空間收窄，阿祖指劇場不如電影般多制肘，「我認為白色恐怖對舞台冇影響，電影圈就會彌漫，因為投資太大要投資者支持；但舞台劇唔似電影，即使舞台乜都冇，搬自己屋企傢俬出嚟都可以做，我哋可以變咗智慧性搵窿捐。咁我哋就唔做太敏感嘅題材，或者用暗示、借代囉。呢啲事歷史上發生好多，就似捷克天鵝絨革命，就出咗好多出色嘅舞台劇，最出名嘅少年劇作家哈維爾，就寫咗好多暗示嘅劇本，最後更成咗捷克嘅總統。」

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