韓國女團KARA前成員具荷拉，前年11月24日在家身亡，終年28歲。具荷拉離世後，其家屬為爭奪具荷拉的遺產展開訴訟。雖然具荷拉的哥哥具浩仁（音譯）積極推動立「具荷拉法」，禁止遺棄子女的父母繼承子女的財產，但去年12月的判決中，具荷拉生母終獲繼承四成遺產。

拋棄子女近10年

除了遺產訴訟，具荷拉哥哥聯同生父亦以拋棄子女多年為由起訴具荷拉母親宋某，據韓媒《Dispatch》今日報道指，相關訴訟案於去年9月起在光州家庭法院進行審訊，本月初作出裁決，具荷拉生父勝訴，生母需支付過去多年的撫養費。

報道引述法院表示：「具荷拉生父與宋某分居後，在具荷拉兄妹嫲嫲的幫忙下，獨自撫養兩兄妹直到成年，宋某期間都沒有支付過撫養費。據統計顯示，宋某拖欠具荷拉兄妹的撫養費為6,720萬韓圜（約46萬港元），每人每月為30萬韓圜（約2,068港元），其間為112個月。」法院要求宋某從判決日翌日起到全部還清為止，每年要支付5%的拖延損失金。

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