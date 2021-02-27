第78屆金球獎（Golden Globes）將於香港時間後日早上舉行，不少外國傳媒紛紛作出賽前預測，英國最大博彩公司之一的威廉希爾（William Hill）就一如以往開設金球獎賭盤，劇情組影帝由已故「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）大熱領先。

據威廉希爾博彩公司的賭盤顯示，去年8月因大腸癌離世的「黑豹」查特域克憑Netflix電影《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）以1.2倍賠率成影帝大熱，排第二位的是賠率6.5倍、由安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）主演的《The Father》。至於劇情組影后就由嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）憑《超犀女王》（Promising Young Woman）先拔頭籌，賠率1.73倍，與奧斯卡影后法蘭絲麥杜文（Frances McDormand）主演的《浪跡天地》（Nomadland）爭崩頭，《浪》片華裔女導演趙婷則是最佳導演的頂頭大熱。至於劇情組最佳電影就由Netflix的《芝加哥七人案：驚世審判》（The Trial of the Chicago 7）以2.1倍領先，僅0.1倍之差拋離《浪》片。音樂及喜劇電影方面，《波叔出城2》（Borat Subsequent Moviefilm）男女主角沙格畢朗高漢（Sacha Baron Cohen）及Maria Bakalova就分別以1.44倍和1.28倍超越其他對手。

電視劇方面，人氣劇《王冠》以1.4倍成為劇情組最佳劇集大熱，女主角愛瑪歌連（Emma Corrin）亦在視后組別領先，而《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit）女主角安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）則獲封迷你劇視后大熱。

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