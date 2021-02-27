大陸昨日在無預警下，以海關多次從台灣輸華菠蘿中截獲檢疫性有害生物為由，由後日（3月1日）起暫停台灣地區菠蘿輸入大陸，由於大陸是台灣菠蘿的外銷地區之一，加上正值收成季節，故大陸此舉殺台灣農民一個措手不及。台灣總統蔡英文昨日隨即在社交平台出post撐農民，更呼籲民眾一齊食菠蘿。身在台灣的香港藝人杜汶澤昨日亦有在社交平台表態，叫大家：「同舟共濟，吃鳯梨，挺台農！」之後他更指自己正積極研究進口台灣菠蘿產品，以行動撐台農。

冀港台雙贏

杜汶澤昨日先在facebook出post呼籲網民買台灣菠蘿的相關產品作支持：「香港人如果想支持台灣鳯梨，而又買不到，可以買台灣出產的鳯梨酥鳯梨乾。同舟共濟，吃鳯梨，挺台農！」隨後他再出post大讚台灣本地的農產品品質之高不下於日本，而他決心積極研究，將自己覺得最好的農產品從台灣進口到香港，更表明此舉是「支持台農之餘又可享用高品質健康又美味的食品，win win雙贏！」

中國海關總署昨日指禁止進口台灣菠蘿是為了從源頭攔截植物疫情風險，阿澤在FB明嘲暗諷：「居然好意思說人家的出品有問題，你們的產品品質怎樣，一早遠近馳名蜚聲國際啦好不好！」逾7,000網民畀like表示認同。

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