陳惠敏、敖嘉年及盧惠光等，今日到尖沙嘴出席以「古惑仔」為主題的冰室開幕。年前患上肺癌兼中風的陳惠敏，精神抖擻出席活動，見他動作自如，中氣十足，康復進度良好。

陳惠敏指現在每月需要接受免疫治療，身體經已康復8、9成，亦回復至140磅，他笑言現在比以往還要重，因為患病前最弗時體重亦是135磅，他說：「一年前發現肺癌第3期，慢慢醫返好，有做運動行山。西醫冇叫我戒口，反而叫我食多啲嘢，自從患病後近兩年冇開工，因為半邊身中風，手腳郁唔到，但醫生話我底子好，康復得快。」陳惠敏雖然曾是勇猛拳王，但遇上中風亦難免感到徬徨，他說：「初時中風我都好驚，我作為一個運動家、拳擊家，識打功夫，突然手腳唔郁得，幸好依家復原好番。」陳惠敏表示會重返亞視拍攝反黑類型的劇集，並擔任監製工作，更透露亞視會與部份舊演員簽約。此外，陳惠敏女兒陳映諭早前涉普通襲擊罪被捕，他指事件已告一段落：「罰咗500蚊，冇事。」

同場的敖嘉年，表示年尾會拍攝一個電單車節目，由香港駕電單車到廣東省再北上，預計拍個幾月，他說：「要練體能，趁後生仲有體力拍咗先。」而盧惠光的大仔原先在英國修讀物理治療，近月留港避疫，他指大仔下個月返回英國實習4星期便正式畢業，對於大仔的感情生活，盧惠光說：「我從來唔過問，應該唔會冇拍拖啩，同鬼妹冇所謂，佢鍾意就得。」盧惠光指細仔讀中二已經比他高大，隨後或計劃到英國讀書。

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