不少藝人成名後賺到盤滿缽滿，後來卻因生意失敗或投資失利等各種原因，變成欠債纍纍，幸好大多能翻身再過新生活。

河國榮 兩施手術欠80萬

早前因為疫情關係，加上幾年前因心臟病要動兩次手術，要承擔巨額費用，導致欠下朋友及卡數逾80萬，其實他早年離開無綫後已收入大減，曾與太太販賣D.I.Y.飾物，幸好近日有好友以高達七位數簽他長約當產品代言人，加上廣告工作及拍電影增加收入。

梁漢文 炒燶股名車被拖

有傳2003年因炒股票，加上母親需大筆醫藥費入院動手術而出現財困，手持現金僅得五位數字，連保時捷跑車都因欠供款遭財務公司拖走，九龍塘物業也要放盤。當時幸得老友張衞健和許志安等借錢解燃眉之急，最後花了近四年才還清七位數字的欠債。

鍾鎮濤 掃億元豪宅破產

1997年樓市高峯期，和前妻章小蕙借貸1.5億港元買入四間豪宅，惜遇上金融風暴樓價暴跌，最終欠債2.5億元，每月利息支出已高達百多萬元，2002年10月宣佈破產，後積極拍戲登台還債，曾一度寄居在工廈的錄音室，至2006年破產令解除後重新做人，被網友揶揄為破產界KOL。

廖偉雄 賣米翻身做政協

70年代因飾演「阿燦」走紅，1994年轉搞美容直銷及卡拉OK生意，1999年因直銷業務欠債40多萬元，被銀行入稟追討申請破產，後重返演藝圈。之後再轉型於馬來西亞製作「燦師傅」叉燒，近年到廣東定居，發展有機農業種「亞燦米」（圖），還成為當地政協。