吳孟達在1973年入讀無綫第3期藝員訓練班,跟周潤發、已故導演林嶺東和盧海鵬是同班同學,加入電視台之初,達哥跟發哥等人一樣都是主力拍《民間傳奇》,或是做其他行行企企角色,直至1979年在鄭少秋主演的《楚留香》中飾演胡鐵花才開始受觀眾關注。

不過,達哥過往拍劇原來從不喜歡睇劇本,他最喜歡的只是打麻雀和飲酒吃喝玩樂,無心工作。1980年達哥因為嗜賭欠下30萬賭債,無力償還之餘更傳遭無綫封殺,在1982年電視螢光幕完全「被消失」,在他人生最沉淪最失意時間,幸獲恩師關海山(蝦叔)指點幫他開竅。2007年李力持在《蘋果》的「挾持人誌」專欄中,便大爆當年蝦叔教曉達哥甚麼是演技,又送了一份Richard Boleslavsky的《演技六講》(《Acting: The First Six Lessons》)中文譯本的影印本給達哥研究,達哥看罷即刻開竅,由昔日不喜歡睇劇本,變成愛上鑽研劇本,就算連拍10場戲也可以將所有對白全部背熟。

在1984年梁朝偉主演的《新紮師兄》中,達哥飾演外表冷酷但實際上關心學生的警察學堂教官,演技脫胎換骨,達哥亦憑該劇翻身,不但劇接劇,更片約不斷。至1989年達哥跟周星馳合作拍攝無綫《蓋世豪俠》一劇,達哥一人分飾兩角,一個是正常男人古峰,另一個是「乸型」古艷陽,更是演技大挑戰,辛苦程度較其他主要演員高出一倍,李力持更曾在專欄中爆達哥小便時曾攰到瞓着:「人家個個收工,他仍要轉妝繼續拍,工作十分辛苦。記得某一晚,我返無綫接拍廠景,凌晨兩點幾入廁所,竟然看見有人對住尿兜、頭頂着尿兜上面那道牆睡着了——那個人正是吳孟達!我小解後忍不住問他:『達哥!達哥!你得唔得呀?』他告訴我:『得……得!』」

《蓋》劇播出後反應熱烈,周星馳人氣急升,二人繼而再拍檔《他來自江湖》更空前成功,令到周星馳與達哥成為影視金牌拍檔,齊齊全身投入電影圈搵真錢,不但香港,90年代開始達哥更是中港台三地拍劇拍電影,時至去年達哥仍長拍長有。

