吳孟達在1973年入讀無綫第3期藝員訓練班，跟周潤發、已故導演林嶺東和盧海鵬是同班同學，加入電視台之初，達哥跟發哥等人一樣都是主力拍《民間傳奇》，或是做其他行行企企角色，直至1979年在鄭少秋主演的《楚留香》中飾演胡鐵花才開始受觀眾關注。

不過，達哥過往拍劇原來從不喜歡睇劇本，他最喜歡的只是打麻雀和飲酒吃喝玩樂，無心工作。1980年達哥因為嗜賭欠下30萬賭債，無力償還之餘更傳遭無綫封殺，在1982年電視螢光幕完全「被消失」，在他人生最沉淪最失意時間，幸獲恩師關海山（蝦叔）指點幫他開竅。2007年李力持在《蘋果》的「挾持人誌」專欄中，便大爆當年蝦叔教曉達哥甚麼是演技，又送了一份Richard Boleslavsky的《演技六講》（《Acting: The First Six Lessons》）中文譯本的影印本給達哥研究，達哥看罷即刻開竅，由昔日不喜歡睇劇本，變成愛上鑽研劇本，就算連拍10場戲也可以將所有對白全部背熟。

在1984年梁朝偉主演的《新紮師兄》中，達哥飾演外表冷酷但實際上關心學生的警察學堂教官，演技脫胎換骨，達哥亦憑該劇翻身，不但劇接劇，更片約不斷。至1989年達哥跟周星馳合作拍攝無綫《蓋世豪俠》一劇，達哥一人分飾兩角，一個是正常男人古峰，另一個是「乸型」古艷陽，更是演技大挑戰，辛苦程度較其他主要演員高出一倍，李力持更曾在專欄中爆達哥小便時曾攰到瞓着：「人家個個收工，他仍要轉妝繼續拍，工作十分辛苦。記得某一晚，我返無綫接拍廠景，凌晨兩點幾入廁所，竟然看見有人對住尿兜、頭頂着尿兜上面那道牆睡着了——那個人正是吳孟達！我小解後忍不住問他：『達哥！達哥！你得唔得呀？』他告訴我：『得……得！』」

《蓋》劇播出後反應熱烈，周星馳人氣急升，二人繼而再拍檔《他來自江湖》更空前成功，令到周星馳與達哥成為影視金牌拍檔，齊齊全身投入電影圈搵真錢，不但香港，90年代開始達哥更是中港台三地拍劇拍電影，時至去年達哥仍長拍長有。

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