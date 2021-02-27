韓國男神宋仲基夥拍女星全汝彬、2PM成員澤演等人主演的tvN新劇《Vincenzo》，於上周六首播，首播收視成績不錯，香港劇迷可於Netflix上追看。不過因為《Vincenzo》播出時段分別對撼兩大人氣劇《Penthouse》第二季及《婚詞離曲》，令到《Vincenzo》都不容有失，今日劇組再度公開宋仲基的新劇照造勢，當中穿上西裝的宋仲基與一班穿上校服的演員做對手戲時，依舊沒有被比下去，其童顏更似足學生。

Fans讚嘆不已

《Vincenzo》頭兩集收視分別7.659%及9.295%，成績相當不俗，雖然不及《Penthouse 2》破20%的收視，但就力壓TV朝鮮台的《婚詞離曲》的收視。而今日《Vincenzo》將播出第3集，劇組就公開宋仲基在黃金廣場內與不良學生相遇時的樣子，照片中宋仲基與不良學生對峙，其領呔鬆開顯得非常不羈，不過fans對於35歲的宋仲基展現童顏都大表讚嘆不已。

成勛安撫李歌領

而人氣爆燈的話題出軌劇《婚詞離曲》（韓文譯名：《結婚作詞，離婚作曲》）今日播出第11集，劇組前日已宣佈會開拍第二季。而劇組今日亦公開最新預告照，當中劇情就交代成勛爆出婚外情之前的10個月，雖然當時成勛已被其他異性所迷住，但依然愛錫老婆李歌領。劇照中可見在李歌領的急call下，成勛慌忙地趕回家，一到家就即憂心忡忡去搵愛妻，又仔細觀察妻子的心情。而平日強悍的李歌領就滿臉淚水，露出害怕的表情，未知發生何事。成勛則體貼地安撫李歌領，又通過親臉讓她安心，令觀眾十分好奇。

據劇組透露成勛和李歌領這個場面是今年本月頭拍攝，拍攝前成勛與導演反覆研究，又透露自己的想法，製作方表示：「成勛為了完整地表現充滿擔心及慌張的樣子，連呼吸聲都準備得很徹底。在三名丈夫和三名不倫女被揭穿的情況下，他們的故事將給電視劇帶來更大的衝擊，請大家多多期待。」

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