資深演員吳孟達今天因肝癌病逝，很多圈中人都紛紛悼念這位從演近半世紀的演員，其中曾多次與達哥在電視劇及電影等多套作品合作的劉德華，也有透過文字悼念達哥，他表示：「達哥走了，達哥在那邊無病無憂了，一路走好。」劉德華與達哥先後在《神鵰俠侶》、《鹿鼎記》、《停不了的愛》、《天若有情》及《與龍共舞》等合演過，相識逾30年。

同樣與達哥合作多次的吳君如也透過文字透露心情：「好傷心，太突然。以前同佢拍戲最多嘅時候，佢真係我嘅良師，可以傾到偈嘅朋友，演戲嘅好對手，非常感謝達哥和懷念他！」

陳曉東感恩知遇

此外，曾與達哥在電影《行運一條龍》中演父子的陳曉東，就在社交平台貼合照並悼念對方：「悲痛難過。會謹記住您的話『永遠不要交行貨，要珍惜表演裡的每一個表情。』 非常敬重，深深懷念……感恩知遇。」陳曉東在貼出之前與達哥拍電影《平凡老爸》時的煞科照，並補充指：「拍攝時與達哥時常聯繫，他很疼我們這些後輩，經常拍戲期間都會早上主動發信息跟我們講早晨，很難過很難過！」

而執導《平》片的李力持，在微博出文致祭，「心情沉重非常難過，達哥像我家人一樣，合作多年，亦師亦友，不能接受。願天堂無痛苦，一路好走，永遠懷念達哥，希望達哥媽媽和家人節哀順變，保重身體。」

大佬B嘆電影界損失

至於與達哥相識超過40年的「大佬B」吳志雄，原來早在兩年前已得知對方患肝癌，並且一直有接受治療，大佬B說：「最近突然聽到佢病情惡化，真係好難過，其實兩年前已經知佢肝癌，佢一直有治療，佢都好樂觀面對，而且好努力工作搵錢為家人做好凖備，年幾前佢同我和艾威喺西貢食飯時，佢同我講身體仲OK，諗唔到病情加劇得咁快。識咗佢40幾年，真係好老友，之前先同佢喺廣州拍完佢嘅遺作，佢係好好人，有義氣，好肯幫人，而且係出色演員，佢離開係電影界損失。我成年冇回港，原本想返港見佢最後一面，今日做咗檢測，最快明天先返到嚟，始終見唔到佢最後一面，好遺憾！」

另外，多位藝人也有社交平台悼念達哥，其中胡杏兒說：「之前有幸和達哥合作，感受到他是一位非常專業和非常照顧後輩的好演員，沒有人會忘記您曾為觀眾帶來的所有歡樂，希望達哥我的童年回憶，一路走好。」翁虹就表示：「數月前遺憾錯過，不曾想這就是永別了。知道你身體抱恙，但都以為一切在好轉中，（中略）但最後都敵不過病魔。有幸在我演藝道路上有4部影視作品與你合作過，你的節奏反應及風趣幽默讓我歷歷在目，大家會永遠懷念你帶給我們美好的回憶。」

吳鎮宇在微博留了幾個傷感的emoji，再加了一句「好好休息」；而李子雄表示：「心痛！萬萬沒想到年前在橫店與達哥相聚竟然是最後一面，達哥一路走好。」導演陳嘉上也有出post悼念達哥：「達哥，能夠和你一起工作過是我的福份。遺憾沒有完成和你再合作的願望，我會好好記着我們曾經的美好歲月。」其他還有陳法蓉、郭晉安歐倩怡夫婦等。

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