賭王三房長女何超雲自從2013年跟陳山聰分手後，女方變得非常低調，更甚少玩社交網，只是偶然因為節日或開心事才開心share一下。昨日32歲生日的何超雲，又再一年一度貼一貼生日post，並在IG分享了三張生日相，她雖用圖案留言密雲日，但壽星女笑得開懷，她坐在兩個生日蛋糕前，其中一個更是哈哈笑立體蛋糕，加上身後的氣球和生日紙帽，相信今年生日主題是哈哈笑。穿上白色針織小背心的何超雲俯身扑蛋糕時，展示了fit爆身材。

何超雲8年前甩拖後，曾於2017年的28歲生日許下告別單身心願，前年的確傳出她戀上母親陳婉珍澳門公司一名失婚高層，有指對方年過半百，受過情傷的何超雲對戀情甚為低調，甚少減少出post，以免不小心「洩蜜 」。何超雲IG貼出過前幾年的生日相片，她都會跟媽咪及胞妹何超蓮一同慶祝，不過蜜運中的何超蓮似乎拍拖大過天，經常孖着男友竇驍過二人世界。何超雲貼出生日相就簡單同三位男女好友一同度過，一樣很開心。何超雲的IG去年只是元旦日貼過1個post，全年都沒再更新，及至今年元旦再出過1張跟友人過聖誕靚相，就是昨日的生日相。

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