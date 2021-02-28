吳孟達昨日因肝癌離世，享年70歲。遺下4女1子的達哥，經歷過2014年因心臟衰竭入ICU後，生前已寫下平安紙分配遺產。達哥曾自稱有三段婚姻，25歲時和圈外女友麥莉莉結婚，育有一對孖女；之後搭上無綫藝人盧少慈，同居多年並生下一女；1996年與大馬小姐侯珊燕奉女成婚，誕下女兒吳楚妮，51歲時再老來得子，孻仔吳韋侖2003年出世。

達哥近年即使健康欠佳，依然不停拍戲 ，因要負起照顧家庭的重擔，直至2014年罹患心臟病，才減慢工作步伐，他到新加坡陪家人兼靜養時，太太侯珊燕開始管制他的飲食，惟有單身在港時才可偶爾放縱，不過經此一役便戒絕煙酒，更一度預立財產管理人。

一生情債，肩負3個家庭5名子女，經歷心臟病發後，他便聽取意見預立財產管理人，以防萬一。達哥曾經接受《壹週刊》訪問，提過遺產的分配，「知道自己情況，問過法律界朋友，如果唔早做準備，將來好麻煩，可能一兩年都未搞妥嗰啲錢（遺產）。」

他當時坦言現任太太還年輕，跟她所生的一對子女亦年幼，要照顧較多，而與前任所生的女兒已長大並成家立室，應該自己有能力，深思熟慮後，病情好轉，白忙了一趟，「有準備，總係好事，以後更珍惜家庭生活，唔想周圍走，身邊無人識急救會好危險。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！