楊穎（Angelababy）日前帶兒子「小海綿」參加fans搞的生日會，但未見Baby老公黃曉明出席，被網民寸爆贈興：「離婚了嗎？」今日是Baby的32歲生日，「無影」的黃曉明今日終於有表示，他在凌晨0時32分在微博出post，寫下一句「生日快樂」，再加上一個蛋糕的emoji，相信是簡單又低調地向太太送上祝福。

祝賀Post欠上款被諷無妻

不過，有心水清的網民就翻曉明舊賬，指他去年祝Baby生日快樂時，有加上「媳婦兒」（意指老婆），今年卻只有生日快樂，網民認為黃曉明因為無老婆了，所以連「媳婦」那句都慳返。

外界屢傳黃曉明與Baby婚姻不穩、離婚傳聞更甚囂塵上，惟兩人從未公開說明，有不少網民在黃曉明祝Baby的生日post下留言「別硬撐了」，似叫黃曉明別再裝與Baby和睦；另有網民留言叫黃曉明要好好對待老婆。

Baby食指戴戒指疑暗示單身

黃曉明出祝賀post，Baby未有回應，反而在她的微博中，貼出生日圖，楊冪及王祖藍等分別留言祝賀，Baby更親自回覆王祖藍。Baby與王祖藍曾在大陸節目《奔跑吧兄弟》合作，交情不淺。

另一邊廂，Baby今日在社交平台放短片，她對着鏡頭擺出幾個甫士，又單眼放電，加上拍攝效果，令她份外添仙氣。而網民着眼點在Baby手上的兩隻戒指，分別戴在食指和無名指，由於戴在無名指是代表已婚，但戴在食指是代表單身，所以網民都很好奇到底Baby是否有甚麼暗示。

而今晚舉行的「微博之夜」活動中，黃曉明及Baby的名字都在嘉賓名單中，網民好奇這對夫婦會否同場現身或有任何交流互動。

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