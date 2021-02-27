2019年11月，莊正因涉「理大圍城」被控暴動罪，被捕前不久才出了新歌，幾個月間經歷人生巨變。

轉眼已經2021年，官司仍在排期開審，莊正說：「好多程序上面嘅嘢，譬如律師啦，我又申請緊法援，官司keep住過堂未去到正式審，可能會俾想像中耐好多呢件事！」

莊正說，官司就如他人生的一個deadline，他要趕在死線前完成自己最想做的事，出一張碟，開一場騷，好好感受與家人和女友相處的時光。「雖然未知結果會點，但係好似一個deadline，逼你去做一啲你想做嘅嘢，感覺好似知道有絕症咁呀！」

90後的莊正，今年才29歲，他說未來條路要點行，諗唔到。「我好珍惜剩低嘅時間，盡快去做一啲未做好嘅嘢，所以呢個deadline係好事，可以逼我更加勤力。」

撰文：文嘉龍

呢個世界唔係咁安全

莊正11月24日生日，人馬座。這個人馬太愛自由不受束縛，莊正說，人馬座有拖延症，所以有死線是件好事，起碼逼他趕在死線前圓夢。最近的死線，他定了在3月14日，希望新歌能順利在這日推出，這是一首關於愛情的歌。

「因為呢首歌講愛情，本身諗住2月14出，但係我趕唔切，所以就3月14啦！呢首歌想講愛情，有啲人其實一直喺我哋身邊，我哋一定要去珍惜，唔可以理所當然覺得一定喺度，其實一啲好簡單嘅嘢都唔係必然，我想帶出呢個訊息。」

幸福不是必然，對莊正來說更加百般滋味。2019年11月被控暴動罪，再到去年初主動與唱片公司解約，這年多以來的心情就像過山車，「其實上年後半年係好lost，唔係話嗰件事令到我好唔開心，而係大半年人生轉變太大，我唔係好適應到，有好多人關注、好多人follow，當然好多人支持係一件開心事，但變相亦都會有壓力，我做嘅作品會擔心唔符合大家期望，驚自己唔夠能力去做，所以處於一個好迷茫狀態，究竟應該要點做呢？去到下半年年尾，可能同多咗朋友傾偈，今年1月開始，狀態整體都係幾好，個人放鬆咗、calm咗！」

除了要面對未知幾時再開審的官司，現正保釋候審的莊正每星期都要到警署報到，還要守宵禁令，多少對生活會有影響，「最大影響係同朋友相處時間，正常一班朋友聚會，未必個個返office工，有時真係8、9點先開始，我計埋搭車出發返屋企呢啲時間，11點我就要離開，會有一啲失落感覺！」正如他所說，以前覺得理所當然的，原來不是必然，「以前細個有時會覺得好攰，想早啲返屋企瞓覺，反正成日都有得見，唔爭在呢一次，但係𠵱家發覺唔係必然㗎喎，我𠵱家反而想花多啲時間去感受返同佢哋嘅相處！」

其實不用真正的宵禁，香港人如今過着的生活也不遑多讓，莊正非常認同：「其實係呀！好似我以前細個周街玩，十零歲大家冇嘢做半夜出嚟傾吓偈，或者坐喺海濱公園，大家傾偈飲酒，我𠵱家諗返覺得當時真係唔識死，其實呢個世界唔係咁安全，以前會覺得呢個世界好安全，冇人會害你，其實好多時會有好多意外，好多壞人！特別係呢一兩年，我會覺得驚啲，就算冇宵禁都好啦，我都唔想成日喺條街度。」

好擔心出面發生咩事

這年多以來，莊正聽過最多人對他說的話，是「加油」這兩個字。「好多人會覺得呢件事發生喺我身上好似好慘，叫我加油，其實呢個世界個個都慘，基本上冇人唔慘，只係我呢件事被關注啫，其實有啲人冇俾人拉都好，有好多時或者冇參與都好，只係想好簡單咁樣生活都係難，喺呢個地方……係囉，每一個人都辛苦！」

莊正2013年組成VnP樂隊參加比賽贏得冠軍，獲得Sony唱片公司一紙合約，不過隊友之後選擇離隊，留下莊正一人，解散後獨自在公司等機會，中間經歷了好幾年的真空期，「嗰時其實唔算出咗道，贏咗比賽有機會簽約，之後去咗好多地方表演，有機會去亞博表演，去上海、台灣表演，其實係一個好寶貴經歷，好多人好難先上到嗰啲台，我已經上過一次！之後停咗可能係timing唔好，一停就停咗幾年，嗰幾年好迷茫，但係會領悟到一啲嘢有成長，唔可以話係嘥，可能係必需㖭！」

經過那幾年的等待，莊正灰心過，曾經一度懷疑人生，「自己諗自己究竟係啲乜嘢？可以話有少少恐怖，諗諗吓諗到好懷疑人生、好懷疑生存意義！但係我覺得應該要有呢個時間，每個人都要有呢個經歷，先至睇清楚自己，想成為一個點樣嘅自己。𠵱家呢個社會呢個時代，特別少時間畀自己同自己相處，有電話、有facebook、有Ig、有Netflix，一冇嘢做就想搵啲嘢塞入去生活入面，其實係好慘嘅一件事！」

機會是留給有準備的人，莊正好不容易等到有機會出新歌，2019年以「新人」姿態再出道，8月推出新歌《開放世界》，11月就發生被捕事件，經歷天堂與地獄，不過莊正無悔，「其實嗰時我自己嘅心思，反而冇擺音樂喺重要位置，因為我自己被當時社會氣氛影響，覺得好大件事發生！我冇將音樂事業或者所謂唱歌嘅路睇得好高，冇話好擔心搞到啲歌冇人聽又出唔到歌，我純粹係好擔心出面發生緊咩事。」

去年2月和唱片公司解約後，莊正變成獨立歌手自己一手一腳做歌拍MV拍YouTube，慶幸身邊總是雪中送炭的人多，「有啲朋友或者以前嘅同事，佢哋會好擔心我，譬如我俾人拉嘅時候，佢哋會即刻幫我聯絡唔同嘅人去搵律師，跟住又問我有冇嘢需要幫手！冇乜劃清界線嘅例子發生過，大家都係好窩心，其實會更珍惜身邊朋友，無條件幫你嘅人，一定係你身邊最close嘅朋友，而嗰啲人其實一早已出現咗，我特別感受到呢樣嘢！」

呢個地方係一個地獄

個人的人生突變，香港亦因社會運動和疫情而變，香港變得很陌生。莊正說，未死得，「餓唔死啦，好彩我都有屋企人支持，我有地方住唔使交租，已經比好多人好好多，大家要交租又要畀家用，又可能要供保險，我知道自己情況係點樣，所以我會減少呢啲使費，我唔會有太多慾望囉，所以疫情嘅影響，我係冇其他人咁多，我知道大家都好辛苦，呢件事係有啲sad！」

莊正想起，在他被拉後的某一天，他參加了一趟慈山寺的tour，沿路各人不准用手機，帶隊的講者要眾人感受身邊的一草一木，即使一塊樹葉都可以令人有所感受。此後，莊正真的會獨個兒停下腳步，感受身邊的花草樹木，他說：「有時出街好驚俾人當我係黐線佬㗎！」他覺得大自然有一個力量，「所以嗰時我去海邊，啲水啲沙都好靚，其實呢個世界有好多嘢好靚，值得我哋慢慢欣賞，呢啲嘢唔使錢，但係我哋就要追要買呢個新iPhone、要買呢個名牌，係一件幾慘嘅事！我都係經過前兩年發生嘅事之後，有呢啲特別體會，我希望我嚟緊嘅人生都可以感受多啲！」

如果冇畀人拉、冇被控暴動、冇和唱片公司解約……莊正說，沒有如果，「我相信所有嘢係整定！有冇後悔去做唔同嘅選擇？我覺得我唔會咁樣諗囉，以前做嘅所有嘢我都冇後悔過，唔係話以前嘅嘢做得好好，而係有啲嘢我睇返轉頭，佢應該好似係要咁樣發生！我讀書唔叻，我淨係鍾意唱歌，我先會去學唱歌，我先會遇到好老師去教我唱歌，我學咗好多嘢，然之後我先會周圍去參加比賽，贏咗先會入到公司……如果我當初讀書叻啲，我會考成績好啲，之後條路可能又唔同晒，係另一個人生，我覺得每一round都係扣住，係必然會發生嘅嘢！」

問莊正在所謂deadline之前，最想和家人、朋友、女朋友說的話是甚麼？「我最想講嘅就係，大家都辛苦，大家都過緊一個大家冇辦法想像嘅人生，每一個人嘅路都唔一樣，一定唔係易行！其實我有個諗法，如果我真係有場騷可以開得，我好想有一個位就係大家同側邊嘅人擁抱一下，大家都講聲，大家都辛苦喇！我哋想像唔到人哋承受緊啲乜嘢，唯一可以做嘅就係互相支持，講一句，辛苦晒，講一句，加油，互相同大家講加油囉，儘管有好多唔愉快嘅事情，其實周圍都有好多值得感受嘅嘢！」

正如莊正最近為造型師拍了一輯cyberpunk風格的寫真相，他最想表達的是雖然活在地獄，也可以很開心，「我成日覺得呢個地方係一個地獄，周圍都發生緊一啲好唔愉快好慘嘅事，但係我哋要反抗呢個荒謬嘅世界，如果佢要懲罰我嘅話，點先可以唔畀佢懲罰我呢？走唔甩喎，咪盡量去活得開心囉，佢可能想罰你，但係你覺得好開心喎，呢度好靚喎，自己賦予自己一個意義，然後感受個過程，一定會有得着！」

活在地獄望天堂，至少，活着。

【後記】女朋友

莊正是真名，單字一個正，他說：「我老竇想我做個好人囉！」正直的人，好人一生平安。這天陪着莊正來到影樓的，是他的女友。這天女友不願出鏡，真正曝光要留待下月的MV，那首莊正視覺的愛情新歌。

說起兩人的感動片段，「上年《叱咤》我po咗條片，我女朋友整咗個叱咤獎，佢用紙整！我覺得唔使做好大嘅事先至感動，經歷咗之前嘅嘢之後，反而覺得有啲好日常嘅嘢先最感動，就算好簡單就咁望住佢，可能一齊瞓覺望住佢啫，或者一齊食飯，可以咁樣，真係好喇！」女朋友一直默默在旁聽着。

有你真好。不用轟轟烈烈，小情侶之日常，已經是小確幸。