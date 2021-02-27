現年36歲的張致恒（Steven）前年與女粉絲雯雯宣佈婚訊後，驚爆一腳踏六船，全城鬧爆做世紀賤男，他卻天天上演好好先生一角。但上月底Steven被踢爆債台高築，好友關智斌（Kenny）、鄭希怡（Yumiko）、林盛斌（Bob）、馮鎵瀠（Naomi）及張彥博等都是債主，估計走數逾40萬。不過Steven生活似乎相當豐裕，昨日被《壹週刊》踢爆越搬越富貴，新居有700呎，連花園租金約近二萬。

據昨日《壹週刊》報道，Steven一家四口已從元朗十八鄉秘密搬到石崗居住，新居更是有靚裝修的新型村屋，他所租的是地下連數百呎大花園，新居租金至少要萬多元，以兩個月按金一個月上期、搬屋及傢私雜費，隨時要花費10萬元，果然「財來自有方」。報道同時指Steven與老婆雯雯大前日一齊去元朗購物，雖然路口有巴士和專線小巴，不過Steven似乎嫌坐巴士麻煩，直接跳上的士。到達後，Steven兩公婆便和囝囝到玩具店購物，隨手拿走價值169元的玩具車埋單。

一屋動物支出大

之後Steven一家四口就轉戰寵物店及水族店購物，當日他們在元朗濕平兩個多小時，買滿一架購物車才乘的士回家。據知雯雯養了三隻狗，近年兩夫妻亦開始飼養鸚鵡和烏龜等小動物，Steven去年9月拍vlog放上YouTube，見到他由朝早開始餵龜，之後又餵鯊魚仔，下午再餵狗，相當忙碌，雖然飼料並不算昂貴，但若小動物生病要看獸醫，亦會是一筆龐大使費。

Steven搬屋後就一直「深潛」，連電話號碼也取消，不過雯雯昨午突然在Ig限時動態留言：「點樣先可以放過我同兩個仔，唔再生存，係咪先可以畀我哋平靜過？」似乎壓力爆煲。雯雯上月底在Ig公審老公懶理家事，自爆有工人兼有新電器，即被Naomi數臭Steven有錢不還債，更爆出台前幕後有不少人也被借錢。雯雯當時已立即清空Ig，直至昨日才發文求生路。

Naomi斥已變質

債主Naomi是Steven的中學同學，她接受訪問時坦言很嬲，更認為Steven根本扮窮走數，並指讀書時的Steven早已變質，變成一個人品極差的人。另一位債主Bob昨日則回覆傳媒說：「哈哈，咁正？我相信佢有能力嘅時候會努力償還債務，我唔會特別再追佢。」