新增珉奎事務所回應

近日不少韓星被爆涉校園暴力，當中包括人氣劇《驅魔麵館》上位男星趙炳圭、「馬舞女」泫雅、女團(G)I-DLE成員穗珍、《梨泰院Class》金東希、男團Seventeen的23歲成員珉奎、韓片《勁舞Dancing癲》26歲女星朴慧秀等人。而男團Stray Kids的20歲成員鉉辰被爆是校園暴力加害者後，他公開親筆信道歉，承認曾做過傷害同學的事。昨日Stray Kids所屬的JYP事務所就發聲明，宣佈中斷鉉辰一切活動，令原本鉉辰主持的MBC節目《SHOW！音樂中心》需要即時換主持人。

急換主持人

JYP表示：「鉉辰作為藝人，將中斷全部活動，並預計開始進行自我反省。他因為在中學時期使用了不恰當的言語，傷害了許多人，對此真心的檢討，並向那些受傷的人表示歉意。對於那些受傷害的人，將盡所能平撫他們的傷口。」

因鉉辰突然中斷活動，其主持的MBC節目《SHOW！音樂中心》需要更換主持人。MBC方面今日就表示：「現在還沒有討論過，如果有變動的內容，會向外公開。」而Stray Kids將於4月1日播出的節目《Kingdom：傳奇戰爭》，預計不會出現鉉辰的場面。

網民要求退團

另外，Seventeen的珉奎被指涉校園暴力後，雖然事務所方面否認傳聞，不過事件未有因而平息，有網民一直於網上留言，要求珉奎退團，而事務所方面就暫未回應會否暫停珉奎的演藝活動。事務所今日再就事件發聲明，強調與珉奎本人確認事件後，欺凌事件並非屬實：「我司與自稱受害人的殘障同學的母親聯繫後，受害人母親反指出珉奎與受害人關係很好，直指在學校欺負其他同學的是其他人。我司正在積極確認剩下的發文，但有部份發文者很難接觸，所以正慎重處理，希望外界不要隨意猜測，至於珉奎將暫時停止活動。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！