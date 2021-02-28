杜德偉（Alex）曾於2004年與吳孟達合演古裝劇《邊城小子》，Alex今日凌晨在社交網撰長文悼念，回憶兩人合作點滴，並貼出吳孟達送他的書《角色的誕生》，Alex寫道：「他說這本書改變了他對演戲的整個概念，由最初『霸』變成後來的『王』。」

吳孟達昨日因肝癌病逝，Alex難捨地說：「雖然和他相處只兩個多月，但卻在我心中留下了無數點滴，他除了教會我甚麼才是一個稱職的演員外，更讓我看到一個真正有俠義風範的前輩大哥。」

兩人戲中飾演小品芝麻官，當年在無錫取景，他回憶起拍攝的艱苦過程，「那裏的設備又比較落後，幕後工作人員工資微薄，一天開工時間超過十五、六個小時，六、七個人同睡一個房間，非常刻苦。一晚寒流侵襲，晚上氣溫下降至零下11度，幕後燈光組和道具組有很多小弟衣服都很單薄不能保暖，達哥當晚很貼心地安排助理隔天一早出城，買回來20多件羽絨服，分派給有需要的小弟們，溫暖受用的羽絨服讓大家都非常感激。」

帶傷開工無怨言

Alex又提到在北京偏僻的沙漠地帶拍攝，首天開工，達哥便被戲中的一隻駱駝用後腿踢碎了右腳的大腿骨，之後全程都要撐拐杖，達哥從沒抱怨，每天帶傷準時開工。

而在合作之前，他就聽聞達哥是一部人肉電腦，從來不帶劇本進場，「記得那時每朝早上和達哥一起化妝的時候，他會帶着笑容問我第一場戲的第一句對白是甚麼？如果第一句對白是他的，他就會主動說出來，然後要我接上，但十居其九我都是接不上，因為呆滯的我還在睡眠狀態之中。」

現在回想起來，Alex才驚覺前輩原來是在鞭策他，要他趕緊進入角色狀態，告訴他這個享盡榮華富貴的歌手，甚麼叫做拍戲，「不管在鏡頭裏看不看到達哥，他都會在我對面給我對白，這個工作態度令我終身受用，在和其他導演和演員合作時得到不少的讚許，不過，在達哥的世界裏這是理所當然的工作態度。」也因為達哥的無私教導，殺青的那天，杜德偉抱着他大哭一場，「不知道是因為要和這位亦師亦友的好拍擋分道揚鑣？再沒能每天和他一起化妝？還是拜師學藝終需有下山的一天，要與師傅分別後不知何日再可以相聚？」

兩人合作完後也一直保持聯絡，也會相約吃飯，感覺就像家人一樣，杜德偉心痛地說：「我腦海裏出見了一個鏡頭，時光回到我們在北京沙漠拍戲的一天，那天天很冷，我們在沙漠裏拍攝了一整個早上，放飯的時候飯盒已都冰冷，打開飯盒突然吹來一陣風沙，便在涼瓜蛋飯上加料，吃進嘴裏一粒一粒沙子的，我臉上呈現了厭惡和憤恨的表情，然後聽見達哥在旁邊笑嘻嘻的說『德偉，食啦』。」

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