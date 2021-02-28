吳孟達昨日不敵肺癌撤手人寰，終年70歲，不少人紛紛在網上留言感激三叔達哥多年來帶給大家的歡樂，陪伴成長的每一個活靈活現的戲中角色。跟達哥自90年代起合作過多部經典電影如《賭聖》、《賭俠》、《與龍共舞》、《逃學威龍》及《鹿鼎記》等的張敏，昨日於麗江旅遊時，得知相識超過20年的達哥離世消息，感到非常難過，她回覆《蘋果》表示：「感恩達哥在如幻的世間精采的演繹，感恩達哥在演藝路上的教誨、鼓勵和陪伴，感恩有你……再感恩達哥為我們留下無數個經典永恆的瞬間，祝願達哥穿越如幻輪迴，直達實相境地，安住於甚深般若般羅密多的法性光明三摩地，得阿彌陀佛佛力加持，解脫一切束縛，早登蓮台，無礙往生極樂淨土！」她更表示與所有師兄在多間寺院為達哥祈願點燈祈福。

王祖賢也在IG帖文：「達哥，一路走好，阿彌陀佛」，舒淇則在社交平台寫上悼文：「謝謝您這麼多年帶給我們的歡樂與淚水，願您在遠方沒有病痛，永恆喜樂，一路好走。」

細龜分享跟達哥最後片段

與達哥合作無間的黃一山（細龜）與陳國坤，也分別在微博寫上悼念說話，細龜細訴去年11月11日於横店遇到達哥，達哥還親切地搭着他的肩膀，從此天人永隔，希望達哥一路走好，天堂無痛苦。今早他再分享一條短片，是去年跟達哥相遇時所拍的搞笑短片，細龜借意問：「阿叔，請問邊度有廁所？吓，原來係達哥嚟㗎？」達哥即興奮說：「吓！細龜，X咁橋。」但達哥太興奮而不慎爆粗，喜感十足的達哥掩嘴說：「弊，講咗粗口。」然後兩人哈哈大笑，片尾以張國榮的《風繼續吹》作配樂：「風繼續吹 不忍遠離 心裏亦有淚不願流淚望着你」，並寫上「永遠懷念達叔，一直給我們帶來歡樂」。

徐若瑄：無人能取代吳孟達

陳國坤於微博分享跟達哥合照，寫上「非常難過，演戲的畫面還歷歷在目，達哥對我教導終身受用。人生無常，與您有關的片段將成為我珍貴的回憶。去年10月在北京和你相聚，想不到那就是最後一次，那時候你精神很好。達哥 一路好走，謝謝你給我們帶來的歡樂，再見了。」另外曾跟達哥合作演出劇集《戀愛兵法》的徐若瑄，於IG分享一張跟達哥一齊戴上米奇老鼠頭箍的相，帖文：「多麼不捨……喜歡您的表演、想念您在片場體貼工作人員的模樣、有您在的地方總是溫暖有安全感，謝謝您在拍戲時對我的照顧……達叔您一路好走 R.I.P #永遠的巨星吳孟達 #獨一無二吳孟達 #無人能取代的吳孟達」。

至於在童星年代，經已跟達哥有對手戲的黃美棋，在IG分享一張當年9歲時跟飾演行運餐廳老闆的達哥拍《行運一條龍》的劇照，她寫上「前排一次過睇咗好多套達哥嘅電影，真心感激佢地帶畀我地所有嘅回憶同歡樂……」，身為投資者的蕭定一也在網上分享跟達哥於文化中心參與金像獎頒獎禮的合照，簡單寫上「達哥丶人好丶戲好丶心地好！RIP 一路好走 ！」從一眾跟達哥合作過的藝人悼文中，便感受到達哥是一位毫無架子，兼樂於教導後輩的人。

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