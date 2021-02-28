韓國男神宋仲基夥拍女星全汝彬、2PM成員澤演等人主演的tvN新劇《Vincenzo》，昨日播出第3集，劇集結尾時宋仲基遇意外，不過未能刺激收視，收視反而下跌至8.121%，香港劇迷可於Netflix上追看最新劇情。

劉在明堅守正義

劇情講到宋仲基發現巴別集團旗下的巴別製藥正在研製會令人上癮的新藥，跟毒品沒有分別，是「販毒集團」，加上新藥實驗研究員們遇火災造成嚴重傷亡，察覺到危險的宋仲基想阻止劉在明對抗巴別製藥，不過劉在明堅持為正義發聲。

遇車禍垂危

而想當證人的研究員亦遭到可疑人士的襲擊，同一時間，宋仲基和劉在明在餐廳食飯時被大型貨車撞倒，劉在明流血倒地，宋仲基亦暈倒。

《Vincenzo》將於今日播出第4集，於公開的預告中不見劉在明身影，而宋仲基亦開始反擊，又拿槍指向某人，令人好奇他的計劃能否成功。

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