舒淇和林熙蕾都擁有性感女神icon,二人相交超過20年,今年的情人節,林熙蕾就在IG貼上二人年輕時的舊照緬懷一番,並以「老公」稱呼舒淇:「老公,謝謝妳20多年的陪伴,感恩生命中有妳!情人節快樂!永遠愛妳!happy Valentine’s Day to my love #Repost @sqwhat with @make_repost 親愛的老婆。感恩相遇相識相知二十多年,情人節快樂,未來繼續相愛。」舒淇亦有回覆:「啦比u。」(love you)

而林熙蕾與商人老公楊晨婚後,育有兩女,舒淇和馮德倫就做了兩個小朋友的契媽和契爺。昨日是林熙蕾細女Mila的7歲生日,契媽舒淇亦有出席生日派對,並與林熙蕾肉緊地錫了Mila一啖,但意外出賣了舒淇的一頭白髮,青春留不住,難以想像44歲的舒淇已變成「銀髮族」。

至於壽星女Mila,遺傳了媽媽的冷酷氣質,面對兩位女神夾攻獻吻,型男契爺以視像電話送上祝福,但Mila仍然全部「唧都唔笑」,保持Cool樣,只是拆禮物時才有一絲興奮感覺。媽媽林熙蕾忍不住留言:「兩大女神在旁,還有乾爹Face time,妳給我笑一個。」還笑指:「是的,你比媽媽還Cool!」

