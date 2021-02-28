舒淇和林熙蕾都擁有性感女神icon，二人相交超過20年，今年的情人節，林熙蕾就在IG貼上二人年輕時的舊照緬懷一番，並以「老公」稱呼舒淇：「老公，謝謝妳20多年的陪伴，感恩生命中有妳！情人節快樂！永遠愛妳！happy Valentine’s Day to my love #Repost @sqwhat with @make_repost 親愛的老婆。感恩相遇相識相知二十多年，情人節快樂，未來繼續相愛。」舒淇亦有回覆：「啦比u。」（love you）

而林熙蕾與商人老公楊晨婚後，育有兩女，舒淇和馮德倫就做了兩個小朋友的契媽和契爺。昨日是林熙蕾細女Mila的7歲生日，契媽舒淇亦有出席生日派對，並與林熙蕾肉緊地錫了Mila一啖，但意外出賣了舒淇的一頭白髮，青春留不住，難以想像44歲的舒淇已變成「銀髮族」。

至於壽星女Mila，遺傳了媽媽的冷酷氣質，面對兩位女神夾攻獻吻，型男契爺以視像電話送上祝福，但Mila仍然全部「唧都唔笑」，保持Cool樣，只是拆禮物時才有一絲興奮感覺。媽媽林熙蕾忍不住留言：「兩大女神在旁，還有乾爹Face time，妳給我笑一個。」還笑指：「是的，你比媽媽還Cool！」

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