第78屆金球獎（Golden Globes）於香港時間明早舉行，外國傳媒對賽果均有不同預測，而英國最大博彩公司之一的威廉希爾（William Hill）就一如既往為今屆金球獎開盤，劇情組影帝及影后之爭，由已故「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）和嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）暫時領先，成為大熱。

華裔女導領先

今年金球獎受到武漢肺炎疫情影響，押後接近兩個月，將於明日早上在紐約和加州兩地舉行，諧星天娜菲（Tina Fey）和愛美寶娜（Amy Poehler）將回歸擔任大會主持。據威廉希爾博彩公司截至香港時間昨日下午4時的賠率顯示，於去年8月因大腸癌病逝的「黑豹」查特域克保斯曼憑Netflix電影《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）以1.2倍賠率成為劇情組影帝大熱，第二位是《The Father》的安東尼鶴健士（Anthony Hopkins），賠率有6.5倍。至於劇情組影后就由嘉莉慕萊根憑《超犀女王》（Promising Young Woman）領先，賠率1.73倍，與另一大熱奧斯卡影后、《浪跡天地》（Nomadland）的法蘭絲麥杜文（Frances McDormand）爭獎，《浪》片的華裔女導演趙婷亦是最佳導演的大熱人選。至於劇情組最佳電影就由Netflix的《芝加哥七人案：驚世審判》（The Trial of the Chicago 7）以2.1倍領先，僅拋離《浪》片0.1倍。電視劇方面，人氣劇《王冠》（The Crown）不但成為劇情組大熱，女主角愛瑪歌連（Emma Corrin）亦是視后熱門之選，而《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit）女主角安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）則是迷你劇組的視后大熱。

莎瑪將做嘉賓

此外，荷李活外國記者協會日前繼續公佈嘉賓名單，當中包括《黑豹》（Black Panther）女星Angela Bassett、《侏羅紀公園》（Jurassic Park）女星羅娜丹（Laura Dern）、墨西哥女星莎瑪希恩（Salma Hayek）和珍美李寇蒂絲（Jamie Lee Curtis），加上早前公佈的米高德格拉斯（Michael Douglas）、「小丑」祖昆馮力士（Joaquin Phoenix）和「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）等，陣容相當鼎盛。