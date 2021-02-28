韓國男團Highlight的31歲前成員龍俊亨，前年捲入天團BIGBANG前成員勝利及男星鄭俊英的風波，他被指是聊天群組一員，並曾看過鄭俊英的偷拍短片，龍俊亨多番否認後怕連累隊友，於同年3月宣佈退出組合，IG亦被改為非公開賬號。

龍俊亨於前年4月低調入伍，其間被爆從陸軍現役轉為社會服務要員（即公益兵）一度引起爭議，原定去年11月退伍亦因而延遲，其所屬事務所亦沒有公開退伍日期。不過有網民發現，龍俊亨似乎已經低調退伍，更重開IG更新近況。

刪道歉文

龍俊亨相隔近3年再度更新IG，昨日上載了兩張黑白相，估計正身在錄音室，至於以前的貼文，包括當初的道歉文，則已經全部被刪除。龍俊亨重開IG一事引起網民熱議，有人直言希望他不要恢復演藝活動，但亦有網民反駁稱：「要不要活動是他的自由，如果不想看到他，你就不要看。」

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