《三人要守密，兩人得死去》除了劇名好，女主角Eve Hewson都是成套劇的亮點。作為一個妒忌心重又玩弄人心的大婆，扮友善、極速變臉等都是基本盤，去到後來，她的情緒一點一點地開始變化，冷酷的她漸漸地變得歇斯底里，到最後當她的秘密被Louise揭破，一句又一句的「Fxxx Off」失控喊叫，將劇集推向高潮。看完結局後回想，原來一切變化都是有原因，不得不讚Eve Hewson的精準演繹。至於其他演員就叫不過不失，始終角色沒太大難度，不及Eve飾演的Adele由頭帶到落尾。

《三人要守密，兩人得死去》是英劇，隨着Netflix將全球娛樂事業一體化，不同地方劇集都得到推廣，香港人也有更多機會接觸英劇。比起美劇，英劇更有格調、更多黑色幽默、更意想不到，當然對香港人來說，也更有共鳴。劇中角色報警終於打「999」而非「911」，想招呼人就一定沖茶，連挑逗人都問：「飲唔飲茶呀？」而不是像美國佬般次次叫人飲咖啡。

其實之前筆者介紹過的《黑鏡》、《X你的世界末日》或《性愛自修室》等都是Netflix中必看的英劇。當然，Netflix以外還有《神探褔爾摩斯》、《邋遢女郎》與《夜班經理》等，亦是近年有名的神劇，劇迷們必須一看。

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