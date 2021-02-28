Prada和Armani 都是米蘭時裝周的中流砥柱，前者與Raf Simons來到第3個合作季度，2021秋冬女裝系列探索矛盾，重啟感官；Emporio Armani 則從自身最風光的1980年代出發，打造後疫症時代的舒適生活。

Prada

沿用秋冬男裝系列的發佈場景，Prada 秋冬2021女裝系列繼續穿梭於多道隨意門之中，引伸出「感官可能」第二章、名為 「轉化」的系列。因為大家仍然無法重聚，只能依賴「感覺」去探索和認知當下，系列中各種天花亂墜的視覺衝擊下，從極端當中得到前所未有的百感交集。

今次同樣是網上直播的發佈會，騷場的設計共用男裝發佈會的場景，找來老拍檔Rem Koolhaas與AMO打造出強烈的對比空間——人造皮草與大理石、fur與石膏牆面，黃與紫等兩極元素，探索對立之中的空間，穿梭於簡約與繁複、優雅與實際、寬闊與貼身、限制與釋放當中，在矛盾與分歧之間不停衍化。發佈從自身矛盾開始，由針織圖案貼身衣外配西裝寬闊剪裁的大褸、訂製西裝下的開衩及膝裙、faux fur大褸與珠片裙、實用與裝飾兼備的錢包連手套、以至要用手抓住的大褸，當中的用色、物料、圖案、形態動作沒有兩樣是協同的，強烈的對立產生一種衝突的力量，這是Miuccia Prada和Raf Simons 刻意營造的， 因為現在沒有真正接觸實物的可能，他們想將一切能刺激管感的元素放大。衝突的過程中逐漸看到「轉化」的端倪，晚裝搖身變成表現實用主義的連身褲、用色鮮艷的訂製大衣以珠片點綴、外套變成披肩。

系列中出現更多Raf Simons的風格，變種runner shoes、針織圖案，配飾中的大手袋，如放大版Cleo、超大針響clutch、皮革旅行袋、airpods case 手套、prada 三角耳環，那是Raf Simoms對青年次文化和當代藝術的角度的呈現。無論如何，Prada和Simons要以設計來喚醒感官的意識，好讓大家在失去連繫的日子中，也不要失去感覺而變得盲目，以對立的組合，刺激思維，引發質疑，並具體呈現如何將分歧結合，詮釋自由的意念，同時帶出矛盾是讓世界得到永生的方法。

Emporio Armani

Emporio Armani秋冬2021以「In the mood for pop」為主題，重塑1980 年代的Pop 浪潮，那個年代是Armani的全盛時期，Emporio Armani以去除傳統剪裁的拘謹、嚴肅，加上創新物料闖出一片天。

今季EA以錄播runway show 展示男女裝系列，騷場佈置帶大家回到那個紙醉金迷、繁華的1980年代。模特們穿梭在霓虹燈之間，伴隨節奏強勁的復古音樂登場。服飾的重點圍繞着舒適和耀眼兩個大前提，柔軟而且充滿亮麗的色彩。藍色軟身絨外套帶有軍事元素，加上桃紅色的羽毛花大頸飾和同色手獨，剎那間變得更有活力和輕鬆，正經的服飾都被柔化，高腰西裝褲變得闊身、短外套以絲絨製造，羊毛上衣；男裝則有羊毛鬆身運動裝、絲絨裡hoodie、闊腳褲等，西裝外套去掉shoulder pad變得自然輕鬆，就連牛仔褲亦以織物打造。用色方面除了代表性的銀、灰色、藍色和基本的黑色，也有濃稠的桃紅，亦有不規則的條子、人字紋、幾何印花、迷彩圖案等，用料、用色都極其豐富，帶出1980年代物質豐盛的一面。

配飾方面，mini bag 和旅行大袋呈現反差，男裝有可摺叠的clutch，貫徵「柔化」主題，鐳射圖案和絲絨也同時在手袋上出現。鞋履方面，女裝全是矮靴，男裝則以厚底為主，laid back 與easy 減淡80年代的浮誇風格，成就後疫症時代的都巿精神。

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