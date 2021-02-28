羅家英與吳孟達曾在1995年合作拍攝電影《大話西遊》系列，當年家英哥在戲中飾演唐僧，而達哥則做豬八戒。對於達哥昨日因肝癌離世，家英哥於今日凌晨連出兩個post悼念這位相識超過20年的好友，並希望「八戒一路好走」。

對任何人一視同仁

家英哥在post指達哥是自己敬佩的好友及老師，又謂他無論對人、對事、對有錢人或是沒錢的人、同輩或是後輩都會認真對待，更大讚達哥很豪爽：「千金散盡還復來，不會斤斤計較，也不吝嗇指點後輩怎樣去演戲，如何做人，是一位敦厚長者。」家英哥指達哥年齡比自己小4歲，故兩人聊天時達哥表現得相當客氣，而家英哥又回憶早前相約達哥在布袋澳吃海鮮的情景：「Liza也在，談笑甚歡，他們講起《歡樂今宵》的往事，很開心，還約下次見面。可惜大家都工作太忙，一直都冇再見面，但我每天都與他微訊道早安，或聊兩句。」

家英哥又提到與達哥聯絡時，對方並沒有向他提起健康問題，只知道達哥手術後變得非常保重身體：「料不到忽然又擴散為肝癌，傳說他最後拍的戲很辛苦，天氣又凍，情況同午馬差不多，捱出病了。唉，天意如斯也沒有甚麼說話好講了，一代戲雄，永遠留下藝影陪伴我們，讓我們懷念，憑吊。達哥你好，再見。你可以收工了。」而當看到網民留言表示「八戒走了」後，家英哥表示自己呆了一下，並留言：「是啊，八戒真的走了，八戒、你一路好走，你已到了西天，成佛了。」

林利緊記達哥講過的說話

正身在香港照顧母親的林利，亦有在facebook中貼出一張臉露微笑的達哥把頭靠在他肩膀上的合照，並回憶與達哥相處的點滴，林利指當年在台灣拍攝劇集《白色巨塔》時，與達哥相處了一年，之後兩人又在大陸一起拍古裝劇而常常一起收工、食飯、飲酒，「當我在谷底的時候，你總會在我身邊，我牢牢記住你說的話，你笑容與瀟灑和那淡淡的穩重。」而林利在接受台灣傳媒訪問時，就表示達哥曾經跟自己講過人生就像演戲般有起落，不要太在意起伏，而林利亦大讚達哥人品好，與他合作過的無論是導演或朋友，都只會對達哥有讚冇彈。

另外，達哥生前遺作之一的網絡電影《少林寺之得寶傳奇》，已於本月12日（大年初一）上映，至於另一套科幻片《天逆騎士‧變體》的上映日期則仍未定。

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