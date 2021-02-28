26歲日本上位男歌手優里於本月11月被日媒《週刊文春》爆出與Morning娘師妹組合Juice=Juice的23歲成員高木紗友希發展地下情，戀情曝光後，兩人雖然得到不少fans的支持，但女方卻因而被公司放棄，即時退出Juice=Juice及Hello! Project。《週刊文春》近日再爆料，指優里原來是玩家一名，與高木發展同時亦與多名女子交往。

報道指，優里與高木去年9月時已經蜜運中，優里還四圍向友人高調介紹女友，而高木更不時到優里寓所，過着半同居的生活。然而，近日有多名優里的前女友大爆臭史，優里還被指一腳踏三船。第一位爆料的前女友A小姐貌似女星廣瀨鈴，她指去年12月開始與優里交往，在看到報道後才知道男友劈腿。A小姐指她去年11月在IG限時動態貼上優里的歌曲後，竟收到對方的私訊，從而與他搭上。經過多次約會後，優里到12月20日終於在家中向A小姐表白。兩人開始時發展順利，但到了今年1月時，A小姐卻突然在優里家中發現多了一些女性用品，更在洗衣機內發現女裝內褲，優里還藉口多多指是清潔阿嬸的物品。優里又經常以工作為由，突然取消與A小姐的約會，最後一次更讓A小姐在街頭等到清晨5點，A小姐才決定忍痛分手。

除了A小姐外，另一位20多歲前女友B小姐於去年11月飲酒聚會時認識優里，直到12月時優里向她表白後，兩人隨即發生關係。B小姐指今年起優里突然減少與她見面，到2月初時她更發現優里刪除LINE賬號，感情最終無疾而終。B小姐亦指她曾經在優里寓所發現女裝內衣褲。記者翻查高木的工作記錄，發現高木於去年11月到今年1月期間，經常要到不同地方演出，故懷疑優里趁高木工作期間到處溝女。

此外，優里亦有一名在藝能界工作的「契姐」C小姐，兩人於2017年經朋友介紹下認識，C小姐不但照顧「契弟」優里的起居飲食，還讓當時財困的優里在自己家中暫住，據悉C小姐在優里身上花了接近500萬日圓（約36.4萬港元）。大約半年後，優里就以與樂隊成員同住為由，搬離「契姐」寓所，不過兩人仍然保持着契姊弟的關係。優里的友人爆料指其實優里當時是與新相識的D小姐同居，為免損害姊弟關係，才迫於無奈講大話。C小姐受訪時直認照顧了優里4年以上，還表示看到他與高木的報道後感到失望，至於優里的事務所就表示不能回答關於優里的私事。優里的醜聞曝光後，有不少網民留言直指優里垃圾，又戥為他退出的高木可憐。

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