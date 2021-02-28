金剛舊愛、「國光女神」梁云菲近日大爆14歲時慘遭3男輪流性侵的悲慘經歷，令人同情，她近日做了黃秋生與KID、宋柏緯主持的台灣節目《開著餐車交朋友》的嘉賓，餐車開到墾丁，還大賣港式花枝丸。梁云菲甫見秋生即如螞蟻見蜜糖，她從後熱情攬實兼胸壓秋生，同時向偶像真情告白：「我喜歡你很久！」秋生臉上顯得尷尬，但他還是禮貌回覆梁云菲：「你是我年輕最喜歡的類型。」

秋生做招牌的餐車過往去到邊都大受歡迎，但近日一集開檔時卻「拍烏蠅」，另一主持KID見乏人問津卻自我安慰：「沒關係啦！這裏離我們住的民宿很近，失敗還可以走回去哭。」幸好，開檔後逐漸多了人來幫襯，秋生都熱情招呼客人。他們又往探訪屏東牡丹鄉一間小學，與小朋友一齊跳原住民舞蹈、玩遊戲和做飯盒。其間有小朋友童言無忌問秋生：「你有胸毛嗎？」秋生當場變臉回答：「你這問題好像不太禮貌，這是很私人的問題。」

學唔識打麻雀

秋生對於被指爛賭傳言，他昨日在FB留言澄清，秋生說：「睇到網上有人話我爛賭，唔使估啦，我連麻雀都唔識打，六合彩又唔識買，股票都冇張。（最怕拍賭錢戲，要人教我到底做緊乜，自己噏緊乜都唔知，好耐之前叫我媽媽教我打牌，打咗兩圈反晒胃，我uncle同我媽講，算啦，佢冇天份，學唔識㗎啦。好耐前買過下大細，輸咗幾皮嘢，學識賭錢冇發達）。」

此外，對於被指公開童年性侵事件是博見報，梁云菲昨在FB留言：「我之所以會在節目上把自己親身經歷說出來的用意，是希望能幫助更多愛失能的家庭，以及讓社會上少一些這種悲痛的事件。讓大家更關注青少年以及性侵防治的議題。」更向留言指控她的人反擊：「我真的很想直接給留這種垃圾言論的人兩巴掌。今天我根本不缺這種版面，你覺得會有一個女性，希望自己的名字跟這些負面的字綁在一起嗎？或是為了一時的討論度去掀起自家的底？這個社會總是不乏在檢討被害人，因為這些事情都不是你們親身所體驗，才能夠這樣侃侃而談吧！留言前是不是，能在仔細想想自己說話，會不會太冷血了？你可能在無形之中殺了一個人。」

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