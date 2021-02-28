網上花生指數爆燈的「百萬林鍾一戰」，於林作拍片狠批對戰合約不合格，當面撕爛生死約兼指「0分重作」，繼而林作練拳訓練費又爆出羅生門事件後，近兩日雙方隔空開戰情況似乎轉為平靜，怎料林作今日在IG寫上「我不是消費你。我是要消滅你。」並貼出鍾培生（Derek）接受大台節目《#後生仔傾吓偈》的畫面截圖。

Derek應邀到大台接受訪問，談到全城熱爆話題「百萬林鍾一戰」，他指一向不受被人消費，既然林作想消費他，便選擇在最公平公正的擂台作比拼。他表示起初完全不知此事，他說：「喺我最繁忙時間，突然好多人炸爆inbox，同我講有人抽你水喎。心諗係邊個？又係你（林作）。我都同個PR講係咪要覆，佢話千祈唔好覆，最後我都血氣方剛，直接出咗個post，就話『Let’s Do！』。」

林鍾有「淵源」

原來「百萬林鍾一戰」前，Derek已對林作有微言，原來兩人同是12月23日生日，以往經已不時被人拉作一齊討論，早已令Derek相當不滿，加上今次面對林作挑機，再加上自己血氣方剛，便促成這場擂台比拼，Derek充滿信心說：「我之前打過3場慈善比賽，同之前3個對手相比，佢係最弱嗰個，但呢次我會係練得最勤力嘅一次。」他指林作磅數比他重，所以直接對戰經已是讓了對方，合約中也寫明，他說：「合約就經已完成畀佢，佢簽就簽，佢唔簽就由佢。如果佢唔簽，我就繼續向前行，叫佢唔好再消費我。」

另外，Derek自言本身愛看電影，兼且支持創作，所以計劃今年投資演唱會及電影，希望分享更多愛給香港。對於疫情下作投資計劃，他更正自己角色是支持電影行業，此舉是不看回報去做，因為深明電影業界是非常艱辛，被問到會否參演？他笑說：「Hi！Bye Bye！簡單角色就得，太多對白就驚。」

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