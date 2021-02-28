曾獲選為《全民造星II》季軍的李祉均 （Oscar），今晚與《造星III》的李靜蓮（Alina）、黎蘊芝（Dilys）、海淦清（T.Max）、林明燊（Sting）及金汶霏（Ann Kim）在西環出席音樂網上直播。談到《造星II》冠軍吳啟洋（Phoebus）及亞軍張天賦（MC），已分別加盟環球和華納，反而Oscar的演藝事業一直未見起色，Oscar直言很羨慕：「我戥佢哋開心，我諗唔只羨慕，真心嘅，見到佢哋出道好戥佢哋開心，但當我臨瞓前，夜闌人靜嘅時候，點都會有少少妒忌，點解佢哋咁叻，而我又未追到佢哋呢？不過瞓醒覺就覺得唔緊要啦，我再努力啲囉！」他指自己在唱歌及跳舞方面仍需要磨練。

Oscar稱與ViuTV仍是友好關係，他透露去年曾想參加《造星III》，可惜遭ViuTV說服：「當時自己唔捨得完，所以想玩《造星III》，但同ViuTV商討期間，佢哋覺得重讀生唔一定有好處，叫我諗清楚啲，佢哋說服到我。」雖然在演藝事業上零收入，但Oscar表示收入不受影響，他說：「還好啦，食到餐飯，可以搭的士，因為我有教跳舞，但因為疫情有影響，將大班拆分為細班去教，所以時間會長咗。」

Alina或組情侶檔

Alina笑言唱歌有難度，所以現時有學唱歌，問到其男友、MIRROR成員邱士縉（Stanley）是否需要跟她一起學？她笑說：「梗係要！但佢忙緊《大叔的愛》。」她指自己在農曆新年經常吃糕點，所以現時要努力減肥，準備4月接拍一部有關女團的電影：「我成日都話自己好命，上年疫情咁嚴重，但有《造星III》嘅出現，好多時候覺得自己就嚟死，總會有人幫我，例如我唱歌勁差，就有唱歌老師打救我。」Alina指《造星》的確為她帶來更好的收入，賺回前半年在《造星》的使費。她透露現時跟ViuTV洽談合約，有8、9成機會成事，她笑謂：「同一間公司就可以情侶檔，因為ViuTV未有一pair咁樣嘅人出現。」

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