日本藝人近年積極緊貼國際潮流，開設各個社交網站以迎合外國fans，而玩IG的日本藝人亦越來越多，當中肥妹諧星渡邊直美更被稱為IG人氣女王，fans人數高達936萬人。男藝人方面，受歡迎的包括山崎賢人和山下智久等，分別擁有417萬和492萬名fans，不過他們的風頭近日就被韓國男子組合NCT的日本成員山本悠太（YUTA）蓋過，他的IG fans人數截至本月26日共有493萬人，比起山下輕微高出1萬，成為日本男藝人冠軍。

現年25歲的YUTA於日本大阪出生，高中一年級時隻身遠赴韓國發展，其後加入男子組合NCT，歌曲曾在美國Billboard流行榜登上第五位，本月17日推出的日本大碟《LOVEHOLIC》亦在Oricon獲得冠軍。NCT由多個不同國籍的成員組成，YUTA的IG亦以英文、日文和韓文書寫，以便走向國際化。YUTA的IG於去年3月才啟用，被稱為日本史上上位最快的男星。至於NCT亦有一名香港出生的22歲成員黃旭熙（Lucas），他在IG共有800萬名fans，遠遠拋離YUTA超過300萬人。

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