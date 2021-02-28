類型：懸疑

國家：英國

劇情簡介：丈夫David與秘書Louise發生婚外情，招致妒忌妻子Adele報復，但事情並未就此完結，有精神病的Adele還暗藏一個神秘能力，讓她可以了解到身邊人所有舉動，甚至扭轉命運，將三人結局改寫。

Netflix英國影集《三人要守密，兩人得死去》（Behind Her Eyes），未睇已經覺得劇名贏晒。要讚的是負責改中文名的朋友，3人守秘密2個人要死，多juicy，比「Behind Her Eyes」吸引得多。筆者都是因為被劇名吸引而開劇，睇落又覺得對版，加上迷你劇只有6集，快快手就已經睇完。

故事改編自英國奇幻文學獎得主Sarah Pinborough同名小說，故事一開始講David與Louise情投意合，雖然曾努力抗拒過，但終阻不了二人發生關係，而轉折就由Adele「意外」認識了Louise開始，Louise對Adele由憐憫進展到友情，兩女真的成為了好友，結果三人行必有損失，David踢爆Louise暗下與Adele交友，Louise又懷疑David亂餵藥毒害Adele，你懷疑我我猜疑你，劇情拖拖拉拉進度緩慢，到差點棄劇之時才入局，激死。

撇除它拖劇情的缺點，結局確是精彩，精彩到睇慣睇熟的聰明觀眾都一定猜不到，這才是所有懸疑故事的成功位。「三人要守密，兩人得死去」，原來那「三人」並非David、Louise與Adele，至於是哪三人，死的又是哪兩個都是關鍵，在此不作劇透。再重申，這個中文劇名真改得好，看到尾讓觀眾重新回想哪些人有關連，哪些人要死去，Netflix好應該將這個中文名，倒過來釋作英文為劇名。

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